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Депутатке стало плохо на заседании Рады

Из помещения Верховной Рады депутатку повезли в больницу

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна

Во время заседания Верховной Рады одной из депутатов стало плохо, она потеряла сознание. Известно, что это Анна Скороход из партии "Слуга народа". Коллеги вызвали в парламент для нее "скорую". Женщину госпитализировали в больницу.

Депутатке стало плохо на заседании Рады

Анне Скороход стало плохо, фото из открытых источников

Сейчас о ее состоянии не сообщается. По словам нардепа Дмитрия Лубенца, скорее всего, у Анны подскочило кровяное давление.

"Коллеге стало плохо. Знаю, что она имела достаточно дружеские отношения с покойным Антоном. Понимаю ее состояние. Надеюсь, что все с ней будет хорошо. Пользуясь возможностью выражаю соболезнования близким Антона, коллегам и всем, кто его знал. Я вчера с ним общался на внеочередном заседании, мы еще и шутили. Сегодня утром был шокирован той новостью, которую вы все прочитали", — пояснил депутат "Голоса" Ярослав Железняк корреспонденту портала "Комментарии".

Напомним, что 8 октября утром народного депутата Антона Полякова нашли мертвым. Причиной смерти в прокуратуре столицы назвали проблемы с сердцем. Из-за высказываний о его смерти в Раде произошел скандал, после оживленного обсуждения которого Скороход стало плохо, вероятно, от волнения.

Как сообщал портал "Комментарии", после сообщения Третьяковой из чата удалились 15 нардепов. Нардеп подтвердил, что сейчас вопрос отстранения Третьяковой от участия в заседаниях парламента на пять дней и лишения его должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов внутри фракции обсуждается. Также он сообщил, что члены фракции говорят, что надо ее снимать с должности, а может и вообще исключать из фракции. Однако окончательное решение будет принято на заседании фракции.


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Источник: https://comments.ua/ua
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