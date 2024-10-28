Депутат объяснил, что побуждает судей и прокуроров брать взятки

По Украине прокатилась волна разоблачения должностных лиц на противоправных действиях — получении взяток, вероятно, незаконных пенсий и т.п. Однако, по мнению депутата Киевского городского совета 9 созыва, народного депутата Верховной Рады 7 и 8 созывов Леонида Емца, брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости.LIVE".



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При этом депутат обратил внимание, что большая зарплата никак не гарантирует, что человек не будет брать взятки. Емец обратил внимание, что любое должностное лицо постоянно думает о том, где взять деньги, если у него небольшая заработная плата. При этом достойная оплата труда – не гарантия того, что работник откажется от взятки.

"Вот судья, председатель Верховного суда Украины, господин Князев, получил зарплату где-то на уровне 10 тысяч долларов в месяц. Спрашивается, для нормального человека, чего тебе еще не хватает, особенно когда война?", — риторически спросил Емец.

Депутат убежден, что какой-то инстинкт самосохранения должен существовать у потенциальных взяточников. "Но все равно при зарплате в 10 тысяч долларов все равно рука потянулась к большой взятке", — заявил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начали увольняться руководители прокуратур. В Офисе Генерального прокурора рассказали, в каких областях решили уволиться руководители прокуратур и почему больше не будет пенсий и зарплат одновременно.

О главных изменениях, которые планируется ввести после коррупционного скандала в прокуратурах, подробнее можно узнать по ссылке.



