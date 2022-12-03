logo

BTC/USD

16928.01

ETH/USD

1259.62

LTC/USD

75.91

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Дело Шевченко: НАБУ готовит подозрение директору финмониторинга НБУ Алексею Бережному, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Шевченко: НАБУ готовит подозрение директору финмониторинга НБУ Алексею Бережному, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время может предъявить подозрение по делу об хищении из государственного «Укрзагбанка» 206 млн грн Алексею Бережному

сегодня, 22:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Виталий Войчук

В НАБУ готовы предъявить обвинение соратнику экс-председателя Национального банка Украины Алексею Бережному, который занимает пост начальника департамента финансового мониторинга НБУ. Об этом, сообщают журналисты УБР.

Дело Шевченко: НАБУ готовит подозрение директору финмониторинга НБУ Алексею Бережному, - СМИ

Алексей Бережной - Новый фигурант в деле председателя НБУ

"Сообщником находящегося в бегах экс-главы НБУ Шевченко может стать директор департамента финансового мониторинга НБУ Алексей Бережной, занимавший аналогичную должность в Укргазбанке в 2018-2020 годах. НАБУ готово объявить Бережному о подозрении уже в ближайшие дни. Бережной станет шестым подозреваемым по делу о хищениях из государственного Укргазбанка 206 млн грн на протяжение 2014-2020 годах", — сообщает СМИ

Издание напоминает, что по данным следствия НАБУ, средства госбанка перечислялись посредникам за услуги по привлечению крупных клиентов.

Следствие же считает, что эти самые клиенты (в том числе госучреждения) открывали депозиты в "Укргазбанке" по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином, и даже не подозревали о существовании посредников.

По данным издания, следствие провело допросы Алексея Бережного, который тогда работал на руководящей должности в "Укргазбанке", однако чиновник заявил, что действия руководства банка осуществлялись в рамках закона.

Госчиновник утверждал, что схема была "рыночной", а департамент Бережного, который должен был выявлять подозрительные операции в Укргазбанке, ничего похожего в 2014-2020 годах не видел.

Напомним, что Алексей Бережной с 26 марта 2018 г. работал в должности члена Правления, директора департамента финансового мониторинга АБ "УКРГАЗБАНК". После того как Шевченко возглавил НБУ летом 2020 года, Бережной был приглашен им в декабре 2020 на аналогичную должность в Национальный банк – на пост директора департамента финмониторинга.

НАБУ 24 октября объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Речь идет о растрате 200 млн гривен АО "Укргазбанк", когда Шевченко работал там. Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 г. выводили средства из госбанка якобы за оплату услуг посредникам за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. Схема работала с 2014го и до марта 2020 года. В том числе схема работала и те два года, когда Бережной занимал должность главы Финмониторинга "Укргазбанка". 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ubr.ua/finances/banking-sector/delo-shevchenko-nabu-gotovit-podozrenie-direktoru-po-finmonitoringu-nbu-alekseyu-berezhnomu-smi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!