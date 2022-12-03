Дело Шевченко: НАБУ готовит подозрение директору финмониторинга НБУ Алексею Бережному, - СМИ

В НАБУ готовы предъявить обвинение соратнику экс-председателя Национального банка Украины Алексею Бережному, который занимает пост начальника департамента финансового мониторинга НБУ. Об этом, сообщают журналисты УБР.

Алексей Бережной - Новый фигурант в деле председателя НБУ

"Сообщником находящегося в бегах экс-главы НБУ Шевченко может стать директор департамента финансового мониторинга НБУ Алексей Бережной, занимавший аналогичную должность в Укргазбанке в 2018-2020 годах. НАБУ готово объявить Бережному о подозрении уже в ближайшие дни. Бережной станет шестым подозреваемым по делу о хищениях из государственного Укргазбанка 206 млн грн на протяжение 2014-2020 годах", — сообщает СМИ

Издание напоминает, что по данным следствия НАБУ, средства госбанка перечислялись посредникам за услуги по привлечению крупных клиентов.

Следствие же считает, что эти самые клиенты (в том числе госучреждения) открывали депозиты в "Укргазбанке" по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином, и даже не подозревали о существовании посредников.

По данным издания, следствие провело допросы Алексея Бережного, который тогда работал на руководящей должности в "Укргазбанке", однако чиновник заявил, что действия руководства банка осуществлялись в рамках закона.

Госчиновник утверждал, что схема была "рыночной", а департамент Бережного, который должен был выявлять подозрительные операции в Укргазбанке, ничего похожего в 2014-2020 годах не видел.

Напомним, что Алексей Бережной с 26 марта 2018 г. работал в должности члена Правления, директора департамента финансового мониторинга АБ "УКРГАЗБАНК". После того как Шевченко возглавил НБУ летом 2020 года, Бережной был приглашен им в декабре 2020 на аналогичную должность в Национальный банк – на пост директора департамента финмониторинга.

НАБУ 24 октября объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Речь идет о растрате 200 млн гривен АО "Укргазбанк", когда Шевченко работал там. Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 г. выводили средства из госбанка якобы за оплату услуг посредникам за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. Схема работала с 2014го и до марта 2020 года. В том числе схема работала и те два года, когда Бережной занимал должность главы Финмониторинга "Укргазбанка".

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