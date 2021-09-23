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Главная Новости Общество происшествия Ирина Венедиктова сделала заявление по покушению на Шефира
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Ирина Венедиктова сделала заявление по покушению на Шефира

Во время покушения работали профессионалы

сегодня, 16:17
Автор:

Антон Рудак

Во время покушения на Шефира злоумышленники работали профессионально, поэтому следствие может длиться долго. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".

Ирина Венедиктова сделала заявление по покушению на Шефира

Ирина Венедиктова, фото с открытых источников

Ирина Венедиктова заверила, что побывала на месте события и увидела, что силовики работали слаженно. Вечером она имела совещание со всеми задействованными группами, работавших на месте происшествия. Договорились создать новую следственную группу. По ее словам, делать какие-то выводы рано, потому что нужно проанализировать весь исследованный материал. Также генпрокурор убеждена, во время покушения работали профессионалы.

"Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственном деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в том, что происходит. это был хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно", — сказала Ирина Венедиктова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на советника президента Сергея Шефира покушались. Известно, что сам Шефир не пострадал, а вот его водитель находится в реанимации. Стреляли автоматной очередью. Сергей Нахманович Шефир — сценарист и продюсер, один из основателей и совладелец Квартала 95, один из бизнес-партнеров Владимира Зеленского. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского. Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. 21 мая 2019 был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. Родился 25 мая 1964 Кривом Роге Днепропетровской области.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/12771-venediktova-o-pokushenii-na-shefira-pravoohraniteli-otrabotali-slazhenno
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