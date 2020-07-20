Дело Ефремова передали в суд: что грозит актеру

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Владимир Лавский
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в отношении Михаила Ефремова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Михаил Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "А" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Как сообщила Нефедова, головное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Она напомнила, что статья, по которой обвиняется актер, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль технически исправного автомобиля Jeep Grand Cherokee Overland.
Как ранее сообщали "Комментарии", родственники погибшего требуют от Ефремова крупную компенсацию.
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