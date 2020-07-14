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Главная Новости Общество происшествия Родственники жертвы Ефремова требуют от артиста крупную компенсацию
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Родственники жертвы Ефремова требуют от артиста крупную компенсацию

Актер Михаил Ефремов получил иск на взыскание моральной компенсации в 40 млн рублей

сегодня, 14:53 comments577
Автор:

Екатерина Белоброва
Родственники жертвы Ефремова требуют от артиста крупную компенсацию

Родственники Сергей Захарова, который скончался после крупного ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, требуют от артиста компенсировать моральный ущерб в размере 40 млн рублей, что противоречит первоначальной их позиции, когда они отказались от денег, которые артист в отчаянии предлагал. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Отмечается, что кроме близких родственников Захарова, к требованиям получить компенсацию присоединилась и бывшая гражданская жена погибшего.

Сам Ефремов уже ознакомился с уголовным делом и по-прежнему не признает своей вины, что настоятельно рекомендовал его адвокат Эльман Пашаев.

Кроме того и он, и его правозащитник подвергаются моральному давлению и травле в социальных сетях.

омимо заявлений о возможном лишении меня адвокатского статуса, меня предупредили, что в отношении меня готовится провокация. На семью тоже давление чтобы они отказались от моих услуг", - отмечает Пашаев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат артиста Михаила Ефремова собрал все необходимые доказательства, чтобы доказать невиновность своего доверителя в суде.


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