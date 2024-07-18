Циничности нет предела: оккупанты демонтировали важные для истории Украины памятники

Российские оккупанты в Луганске демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора. Причиной сноса памятников стало заявление оккупационных властей, что они "не имеют исторического и культурного значения".



Оккупанты демонтировали украинские памятники в Луганске

После решения подконтрольной России городского совета Луганска, 17 июля начался процесс демонтажа памятников жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора. В заявлении оккупанты утверждают, что такое решение было принято после обращений так называемых "ветеранских организаций" на оккупированной Луганщине.

Они требовали "снести памятники-фальшивки, не имеющие исторического и культурного значения". Кроме того, в заявлении к оккупантам утверждалось, что памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора "оскорбляют патриотические чувства луганчан". Снос таких памятников уже раньше происходил и на других оккупированных Россией украинских территориях.

Как указывает "Радио Свобода", несмотря на заявления оккупантов, что памятник сталинским репрессиям был установлен "националистами" в период независимости Украины, на самом деле его установили в 1990 году, то есть во времена УССР.

Согласно оценкам демографов, во время Голодомора погибли 2,6-5 млн украинцев. За период сталинских репрессий 1920-1950-е годы были приговорены десятки миллионов человек, в том числе к высшей степени наказания – 6,4 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину и объяснил свое решение.

Также "Комментарии" писали о том, что в Москве на памятнике Жукову появилась неожиданная надпись из трех букв.