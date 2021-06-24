Что финские футбольные фанаты привезли из России и при чем здесь коронавирус

Возвращение финских футбольных фанатов, которые приехали из России после матчей Евро-2020, вызвало всплеск новых ежедневных случаев заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Финские футбольные фанаты - фото из открытых источников

В рамках турнира Евро-2020 сборная Финляндии провела два матча в Санкт-Петербурге, которые проволюдились в июне. Финские власти заявили, что как раз в это время на двух пограничных пунктах между странами было зафиксировано почти 100 заражений, в основном среди болельщиков.

Согласно официальным данным, с тех пор общее количество ежедневных новых случаев заражения COVID-19 возросло с примерно 50 до более 100.

"Это люди, которые принимали участие в играх. Очевидно, что вирус распространялся на удивление хорошо, учитывая, что финны в основном взаимодействовали друг с другом, но заразились вирусом всего за несколько дней", — сообщил журналистам главный врач одной из районных больниц Ристо Пиетикайнен.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения заявил, что среди финнов, приехавших из Санкт-Петербурга, было диагностировано почти 100 инфекций и это число, вероятно, будет расти.

Власти ожидают, что в ближайшие дни еще больше людей получат положительные результаты теста на коронавирус из-за длительного инкубационного периода, а также из-за того, что они не смогли протестировать всех болельщиков до закрытия главного пункта пропуска во вторник вечером.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали — в нашем материале.

Добавим, что московские власти планируют начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа.

Кроме того, в городском департаменте здравоохранения сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.





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