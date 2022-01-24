Что будет тарифами на коммуналку в Украине: Шмигаль рассказал, вырастут ли цены

Глава правительства Денис Шмигаль не подтвердил информацию о том, что тарифы на коммунальные услуги в нашей стране будут увеличиваться. Цены подниматься не будут. Об этом сообщает РБК-Украина, освещая информацию с брифинга премьер-министра.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

По словам Дениса Шмыгаля, действующие сейчас цены на электричество, голубое топливо останутся такими же. Правительственные чиновники выполнили обязательства перед представителями местных властей, передав средства и так же, передав налоги в бюджеты. Поэтому есть возможность утверждать, что органы местного самоуправления увеличивать расценки на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут.

Вместе с тем, заместитель главы ОП Ростислав Шурма отметил, что на территории страны имеются достаточные запасы голубого топлива, чтобы закончить отопительный сезон.

Как резюмировал Ростислав Шурма, по динамике потребления голубого топлива можем утверждать, что имеющегося количества газа в украинских подземных хранилищах хватает, чтобы стало провести и закончить отопительный сезон и удовлетворить запросы всех без исключения потребителей голубого топлива.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в НБУ заявили, что тарифы на коммунальные услуги придется поднимать . Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5 до 7,7%. Нацбанк Украины обнародовал заявления о необходимости повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине. По их данным, цены нужно урегулировать в соответствии с мировыми тенденциями. Иначе производственные потери бизнеса будут отрицательно давить на экономику. Прогноз банка оказался хуже, чем ожидалось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!