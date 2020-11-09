ЧП в армии: солдат отобрал у офицера оружие и совершил массовое убийство

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник Антон Макаров напал с топором на сослуживцев, а потом отобрал у офицера табельное оружие, застрелил его, водителя и еще нескольких солдат. О жуткой трагедии рассказывает телеграм-канал Mash.

По данным источника, около 5 утра призывник Антон Макаров из бомбардировочного полка военной части 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера.

К Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата (он скончался к 8 утра) и сбежал из части.

На данный момент в регионе объявлено о плане-перехвате.

Как ранее сообщали "Комментарии", в субботу, 7 ноября, полиция нашла тела четырех убитых в одной из городских квартир.





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