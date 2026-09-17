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ЧП на Львовщине: возле здания Стрыйского РТЦК раздался взрыв

Атака на объект ТЦК в Николаеве: группа коммуникаций сообщила о подрыве неизвестного устройства

17 сентября 2026, 18:54
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Недилько Ксения

Во Львовской области правоохранительные органы расследуют обстоятельства дерзкого нападения на территориальный центр комплектования и социальной поддержки, повлекший травму человека. Местом инцидента стал город Николаев Стрыйского района, где возле административного учреждения зафиксирован подрыв.

ЧП на Львовщине: возле здания Стрыйского РТЦК раздался взрыв

Иллюстративное фото

Военное командование региона оперативно обнародовало первые официальные детали этого случая.

"Сегодня, около 16:30, у входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, — сообщили в Группе коммуникаций Львовского областного ТЦК и СП. Намечая возможный сценарий нападения, представители ведомства добавили: — По предварительной информации, устройство было подброшено неустановленными лицами с улицы".

В результате террористических действий злоумышленников пострадал один из работников учреждения, находившийся непосредственно вблизи эпицентра детонации.

"В результате взрыва ранения получил военнослужащий 2 отдела Стрыйского РТЦК и СП, — констатировали в пресс-службе ведомства, отчитываясь о предоставлении экстренной медицинской помощи пострадавшему коллеге. Спасатели и медики среагировали мгновенно: — Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого оценивается как средней тяжести".

В настоящее время территория вокруг военкомата полностью оцеплена. На месте криминального инцидента развернули работу эксперты-криминалисты, взрывотехники, правоохранители и следственно-оперативная группа. Силовики совершают первоочередные следственные действия, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности злоумышленников. Военные призывают жителей области воздержаться от преждевременных выводов, сохранять спокойствие и доверять исключительно верифицированную информацию из официальных государственных источников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что резонансное убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове вызвало жесткую реакцию в политических и военных кругах. Депутат Хмельницкого областного совета, находящийся сейчас в рядах Сил обороны Украины, Виктор Бурлык выступил с радикальным предложением о наказании для подобных злоумышленников.



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