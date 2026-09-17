ЧП на Львовщине: возле здания Стрыйского РТЦК раздался взрыв

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Недилько Ксения
Во Львовской области правоохранительные органы расследуют обстоятельства дерзкого нападения на территориальный центр комплектования и социальной поддержки, повлекший травму человека. Местом инцидента стал город Николаев Стрыйского района, где возле административного учреждения зафиксирован подрыв.
Иллюстративное фото
Военное командование региона оперативно обнародовало первые официальные детали этого случая.
В результате террористических действий злоумышленников пострадал один из работников учреждения, находившийся непосредственно вблизи эпицентра детонации.
В настоящее время территория вокруг военкомата полностью оцеплена. На месте криминального инцидента развернули работу эксперты-криминалисты, взрывотехники, правоохранители и следственно-оперативная группа. Силовики совершают первоочередные следственные действия, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности злоумышленников. Военные призывают жителей области воздержаться от преждевременных выводов, сохранять спокойствие и доверять исключительно верифицированную информацию из официальных государственных источников.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что резонансное убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове вызвало жесткую реакцию в политических и военных кругах. Депутат Хмельницкого областного совета, находящийся сейчас в рядах Сил обороны Украины, Виктор Бурлык выступил с радикальным предложением о наказании для подобных злоумышленников.