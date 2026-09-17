Надзвичайна подія на Львівщині: біля будівлі Стрийського РТЦК пролунав вибух

У Львівській області правоохоронні органи розслідують обставини зухвалого нападу на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який призвів до травмування людини. Місцем інциденту стало місто Миколаїв Стрийського району, де біля адміністративної установи зафіксували підрив.

Ілюстративне фото

Військове командування регіону оперативно оприлюднило перші офіційні деталі цього надзвичайного випадку.

"Сьогодні, близько 16:30, біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою, — повідомили у Групі комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП. Окреслюючи ймовірний сценарій нападу, представники відомства додали: — За попередньою інформацією, пристрій був підкинутий невстановленими особами з вулиці".

Внаслідок терористичних дій зловмисників постраждав один із працівників установи, який перебував безпосередньо поблизу епіцентру детонації.

"Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП, — констатували у прес-службі відомства, звітуючи про надання екстреної медичної допомоги постраждалому колезі. Рятувальники та медики зреагували миттєво: — Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, наразі стан пораненого оцінюється як середньої важкості".

Наразі територія навколо військкомату повністю оточена. На місці кримінального інциденту розгорнули роботу експерти-криміналісти, вибухотехніки, правоохоронці та слідчо-оперативна група. Силовики здійснюють першочергові слідчі дії, вивчають записи з камер відеоспостереження та встановлюють особи зловмисників. Військові закликають жителів області утриматися від передчасних висновків, зберігати спокій та довіряти виключно верифікованій інформації з офіційних державних джерел.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що резонансне вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування у Львові викликало жорстку реакцію у політичних та військових колах. Депутат Хмельницької обласної ради, який зараз перебуває у лавах Сил оборони України, Віктор Бурлик виступив із радикальною пропозицією щодо покарання для подібних зловмисників.