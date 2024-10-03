Число жертв в Украине стремительно растет: какую причину назвали в ООН

В ООН проанализировали ситуацию в Украине и обнародовали полученные результаты. Так, по данным организации летом, с 1 июня по 31 августа, в Украине из-за полномасштабной российской агрессии погибли по меньшей мере 589 гражданских людей. Еще 2685 — получили ранения. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Статистику от ООН обнародовали в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что количество жертв среди гражданских за указанный период было на 45% выше, чем за предыдущий весной 2024 года.

"Рост числа погибших связан с ежедневными обстрелами вблизи линии фронта, особенно в Донецкой области, а также массированными атаками на энергетическую инфраструктуру Украины", — говорится в сообщении министерства.

В Минреинтеграции отметили, что всего, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с 24 февраля 2022 года в Украине в результате действий, связанных с вооруженной агрессией РФ, погибли по меньшей мере 11 743 гражданских лица и 24 614 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия усилила обстрелы Харьковской, Сумской и Запорожской области КАБами. 2 октября враг сбросил КАБы на Харьков. Предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется”, — отметил Игорь Терехов. Также глава города сообщил, что удар одного из КАБ пришелся по жилой многоэтажке. Игорь Терехов уточнил, что на месте прилета по многоэтажке пожар горит сам дом и автомобиль возле него. "Имеем предварительную информацию о восьми пострадавших", — сообщил мэр города.



