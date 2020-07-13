Черный дым и смог: в Черновцах горит фабрика

Сегодня в Черновцах на околице города произошел крупный пожар на предприятии ООО "Розма", в результате запах дыма и черный дым накрыли город практически полностью. Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Черниговской области.

Огонь распространился с четвертого на третий этаж, совокупно горела территория примерно в 2 тыс м кв.

К тушению пожара привлекли 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд), из них от ДСНС 38 чел. В 16:31 пожар был локализован.

Черниговская ООО "Розма" - отечественный производитель полипропиленовых систем для водоснабжения и отопления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Новой Каховке произошел крупный пожар, когда пламя с верхнего этажа пятиэтажного дома распространилось на крышу. Очевидцы обвинили в поджоге сожителя хозяйки квартиры, который в порыве ссоры решил таким образом отомстить и сделал женщину и ее соседей погорельцами.

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