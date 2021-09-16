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Человек, который спасал туристов в Карпатах, рассказал о новых подробностях смертельного взрыва

На гору Кукул продолжают идти туристы

16 сентября 2021, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева

Как известно, на карпатских вершинах, где путешествовали наши земляки, произошла трагедия в то время, когда должен был вспыхнуть костер. Погибли наши соотечественники, есть пострадавшие. Как их спасали, как попали туда спасатели, ведь в горах нет ни дорог, ни связи. И новые версии, что возникают, хоть как-то объясняют, то, что можно было предотвратить. Об этом информируют журналисты ТСН.

Человек, который спасал туристов в Карпатах, рассказал о новых подробностях смертельного взрыва

Мужчина рассказал об ужасной трагедии (фото: Национальная полиция Украина)

Местный житель, господин Андрей одним из первых приехал к людям, терпящим бедствие. Он сказал, что путешественники хотели подняться на вершину Кукул. Но не сложилось. На своем вездеходе, иначе туда не доедешь, этот гуцул первым вывез с места бедствия испуганных людей: двух детей, которым 2 и 5 лет старших мужчин и медика. Один из них получил контузию во время взрыва.

Полонины и места вокруг этой вершины очень живописные. Но места такие, где можно потерять голову. Там земля просто напичкана минами и снарядами с тех кровавых войн, которые прокатились краем. Пришельцы, которые идут в горы за романтикой, не все знают об этом. А есть такие, которые знают об опасности, но идут и смертельно рискуют. Украинских путешественников, которые влюблены в Карпаты, это не сдерживает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на долине Карпат произошла трагедия, есть погибшие и травмированные . В долине, расположенной неподалеку от села Вороненко, что в Надвирнянском районе, группа туристов с детьми сделала привал и разожгла костер. Сообщается, что на горе находилось 10 человек с двумя детьми из Коломыйского района. Вдруг произошел взрыв. Известно, что в результате взрыва погибли два человека 29 и 36 лет. На место вызвали спасателей и "скорую".


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/lyudi-ne-rozumili-scho-vidbuvayetsya-cholovik-yakiy-ryatuvav-turistiv-u-karpatah-rozpoviv-podrobici-smertelnogo-vibuhu-1868644.html
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