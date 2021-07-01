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Главная Новости Общество происшествия Буря накрыла Львов: деревья упали на школы, побиты машины
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Буря накрыла Львов: деревья упали на школы, побиты машины

Больше всего от подтопления пострадали центральные улицы города

сегодня, 01:18
Автор:

Ольга Чародий








Во Львове прошел сильный ливень с мощным ветром, в результате чего были полностью обесточены некоторые улицы, повалены деревья, побиты машины, повреждены исторические здания. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук мэр Львова Андрей Садовый.

Буря накрыла Львов: деревья упали на школы, побиты машины

Буря (фото из открытых источников)

Больше  всего  от  подтопления пострадали  центральные улицы города, в частности Киевская, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом.

В то же время гроза в городе закончилась быстрее, чем в прошлый раз – 25 июня. К счастью, никто не пострадал.

Из-за поваленных деревьев было приостановлено движение электротранспорта. Также наблюдается проблемы с движением общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.

Напомним, пылевая буря пронеслась севером Одесской области. Зафиксировать ее на видео удалось жителям села Ставрово.  Южные регионы Украины страдают, прежде всего, из-за засухи, говорят синоптики. Обильных дождей давно не было. При этом ветра в Одесской области в последнее время достаточно сильны, их сюда принесло вместе с циклоном "Вилли". Они поднимают вверх верхний слой высохшей почвы. Из-за этого и возникают пылевые бури.  К примеру, село Ставрово Окнянского района окружено полями. Именно оттуда накануне на дома местных жителей и понесло пылевую тучу. 

Ранее пылевая буря накрыла Киев и Киевскую область. Это случилось почти две недели тому. Видимость упала до минимальной, а качество воздуха резко ухудшилось. Украинская столица даже возглавила рейтинг городов с самым грязных воздухом в мире. При этом количество опасных веществ в воздухе в некоторые дни превышало норму более чем в 6 раз. Тогда синоптики также связали возникновение пылевой бури с засухой в регионе. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VHV-1eAG8X4
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