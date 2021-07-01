Буря накрыла Львов: деревья упали на школы, побиты машины

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Ольга Чародий
Во Львове прошел сильный ливень с мощным ветром, в результате
чего были полностью обесточены некоторые улицы, повалены деревья, побиты
машины, повреждены исторические здания. Об этом сообщил на своей странице в
Фейсбук мэр Львова Андрей Садовый.
Буря (фото из открытых источников)
Больше всего от
подтопления пострадали центральные
улицы города, в частности Киевская, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская,
Под Дубом.
В то же время гроза в городе закончилась быстрее, чем в
прошлый раз – 25 июня. К счастью, никто не пострадал.
Из-за поваленных деревьев было приостановлено движение электротранспорта. Также наблюдается проблемы с движением общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.
Напомним, пылевая буря пронеслась севером Одесской области. Зафиксировать ее на видео удалось жителям села Ставрово. Южные регионы Украины страдают, прежде всего, из-за засухи, говорят синоптики. Обильных дождей давно не было. При этом ветра в Одесской области в последнее время достаточно сильны, их сюда принесло вместе с циклоном "Вилли". Они поднимают вверх верхний слой высохшей почвы. Из-за этого и возникают пылевые бури. К примеру, село Ставрово Окнянского района окружено полями. Именно оттуда накануне на дома местных жителей и понесло пылевую тучу.
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