Бросился с кулаками: во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП

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Ольга Чародий
Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во
взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил
ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.
Об этом сообщает Varta І со ссылкой на потерпевшего водителя Всеволода Боровца.
Александр Юрченко. Фото: скриншот
Авария случилась около двух часов дня на площади Мицкевича. Юрченко
на автомобиле Ford Mustang въехал задним ходом в Volkswagen Jetta, который
двигался по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на
водителя Volkswagen, ударил его и отобрал смартфон.
В результате аварии получили повреждения и другие машины. По данным издания, тест показал, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.
Напомним, неподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет. Авария произошла близко 00:00. Об этом рассказали в ГУНП во Львовской области. В полиции сообщили, что вести машину ребенку разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто.
Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения. В следствие аварии, мужчины получили травмы и были доставлены в больницу. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Проводится досудебное расследование, в полиции устанавливают обстоятельства трагедии.
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