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Главная Новости Общество происшествия Бросился с кулаками: во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП
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Бросился с кулаками: во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП

Авария случилась около двух часов дня на площади Мицкевича

сегодня, 02:38
Автор:

Ольга Чародий








Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон. Об этом сообщает Varta І со ссылкой на потерпевшего водителя Всеволода Боровца.

Бросился с кулаками: во Львове нардеп в наркотическом опьянении совершил ДТП

Александр Юрченко. Фото: скриншот

Авария случилась около двух часов дня на площади Мицкевича. Юрченко на автомобиле Ford Mustang въехал задним ходом в Volkswagen Jetta, который двигался по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen, ударил его и отобрал смартфон.

В результате аварии получили повреждения и другие машины. По данным издания, тест показал, что Юрченко был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, неподалеку Львова, в селе Рясное-Русское трагически погиб одиннадцатилетний мальчик. Он был за рулем автомобиля BMW, и, не справившись с управлением съехал в кювет. Авария произошла близко 00:00. Об этом рассказали в ГУНП во Львовской области. В полиции сообщили, что вести машину ребенку разрешил отец — житель села, в котором и произошла трагедия. Сам автомобиль принадлежал его 23-летнему знакомому. Оба мужчины находились в салоне авто.

Кроме того, они были в состоянии алкогольного опьянения.  В следствие аварии, мужчины получили травмы и были доставлены в больницу.  По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Проводится досудебное расследование, в полиции устанавливают обстоятельства трагедии. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CuOjVxdv9mY
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