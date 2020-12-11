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Брокерская компания Freshforex была ликвидирована, но ее сайт продолжает работать - СМИ

СМИ узнали, как украинцы могут лишить денег в Freshforex

сегодня, 19:10
Автор:

Станислав Молчанов

Об инвестициях и спекуляциях с биржевыми активами кричат на каждом углу. Но мало кто понимает, что обе эти деятельности сопряжены с серьезными финансовыми рисками, не говоря уже о вероятности отдать свои деньги не совсем чистым на руку "посредникам", говорится в материале "Инфолайн. Юа".

Брокерская компания Freshforex была ликвидирована, но ее сайт продолжает работать - СМИ

Фото из открытых источников

Некоторые предприимчивые личности умышленно создают "компании", которые, прикрываясь якобы биржевой деятельностью, выманивают у простых украинцев их сбережения. И таких компаний, уже ликвидированных или еще работающих, десятки. Как сообщает Обозреватель, в этом контексте стоит отметить таких, как Мартынюк Андрей Степанович и Кравчун Олег Андреевич. По данным "Обозревателя", они якобы могли организовать мошеннические проекты, спекулирующие биржевой терминологией. Сообщается, что в свое время они создали Freshforex, а потом наделали десятки его "клонов" вроде fxcoins.org/ru, daxioma.com/ru, fxspace.org. Журналисты призывают, если вы уже перевели им деньги, требуйте срочный чарджбек, пишите заявление в киберполицию, фиксируйте все переписки и телефонные разговоры с "брокером". Подробнее об их деятельности рассказывает Fresh Forex статья. На сайте по ссылке можно связаться с администраторами, если вы стали жертвой упомянутых личностей и их проектов.

По данным "Инфолайн. Юа", Мартынюк, Кравчун и их компании якобы работают следующим образом – находят людей с деньгами, вводят их в заблуждение и наивные "инвесторы" переводят деньги.

"Для работы с аудиторией потенциальных жертв используются call-центры и базы телефонных номеров, агентства-посредники, которые нанимают персонал и так далее. Компании упомянутых личностей ведут свою деятельность и в Украине, и за ее пределами. В Украине у них имеется "крыша" в лице чиновников и депутатов, но в том же Израиле, где проекты наших "героев" тоже успели засветиться, компании привлекли внимание правоохранителей. При желании можно легко найти выдержки из заведенных дел на компании Мартынюка и Кравчуна, показания жертв и бывших соучастников, которые контактировали с ними – все это в открытом доступе", — говорится в материале "Инфолайн. Юа".

Будучи копией еще одного проекта "Интрейд", Freshforex был ликвидирован на территории Украины уже давно, по данным "Инфолан. Юа", из-за многочисленных жалоб о мошенничестве. Однако его сайт продолжает работать и до сих пор прикрывается названиями других ликвидированных компаний (Riston Capital Ltd.) и несуществующих регуляторов (КРОУФР). Примечательно, что Freshforex был зарегистрирован на Мартынюка, но теперь, по данным "Инфолан. Юа", он якобы управляет бизнесом через посредников вроде ООО "ПРОФ ЕДВАЙС".  

"У обеих "бизнесменов" есть ряд компаний, на которые, к слову, заведены уголовные дела. У Мартынюка ООО "МК ПАРТНЕР" и ООО "ПРОФ ЕДВАЙС", у Кравчуна – ООО "МК КОНСАЛТИНГ ГРУП", ООО "Ембием Юкрейн", ООО "Телепорт Украина" и еще дюжина компаний. И это не считая пачки тематических сайтов-клонов", — утверждается в статье "Инфолайн. Юа".

Как сообщалось, в Нацбанке предупредили украинцев о мошенничестве среди геймеров.


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Источник: https://infoline.ua/news/economics/Finansy/finansovaya-bezopasnost-epoha-nedobrosovestnyh-brokerov_373116.html
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