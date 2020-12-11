Брокерская компания Freshforex была ликвидирована, но ее сайт продолжает работать - СМИ

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Станислав Молчанов
Об инвестициях и
спекуляциях с биржевыми активами кричат на каждом углу. Но мало кто понимает,
что обе эти деятельности сопряжены с серьезными финансовыми рисками, не говоря
уже о вероятности отдать свои деньги не совсем чистым на руку "посредникам", говорится
в материале "Инфолайн. Юа".
Фото из открытых источников
Некоторые
предприимчивые личности умышленно создают "компании", которые, прикрываясь
якобы биржевой деятельностью, выманивают у простых украинцев их сбережения. И
таких компаний, уже ликвидированных или еще работающих, десятки. Как сообщает
Обозреватель, в этом контексте стоит отметить таких, как Мартынюк Андрей
Степанович и Кравчун Олег Андреевич. По данным "Обозревателя", они
якобы могли организовать мошеннические проекты, спекулирующие биржевой
терминологией. Сообщается, что в свое время они создали Freshforex, а потом
наделали десятки его "клонов" вроде fxcoins.org/ru, daxioma.com/ru,
fxspace.org. Журналисты призывают, если вы уже перевели им деньги, требуйте
срочный чарджбек, пишите заявление в киберполицию, фиксируйте все переписки и
телефонные разговоры с "брокером". Подробнее об их деятельности рассказывает Fresh Forex статья. На сайте по ссылке можно
связаться с администраторами, если вы стали жертвой упомянутых личностей и их
проектов.
По данным "Инфолайн.
Юа", Мартынюк, Кравчун и их компании якобы работают следующим образом – находят
людей с деньгами, вводят их в заблуждение и наивные "инвесторы" переводят
деньги.
Будучи копией еще одного проекта "Интрейд", Freshforex был ликвидирован на территории Украины уже давно, по данным "Инфолан. Юа", из-за многочисленных жалоб о мошенничестве. Однако его сайт продолжает работать и до сих пор прикрывается названиями других ликвидированных компаний (Riston Capital Ltd.) и несуществующих регуляторов (КРОУФР). Примечательно, что Freshforex был зарегистрирован на Мартынюка, но теперь, по данным "Инфолан. Юа", он якобы управляет бизнесом через посредников вроде ООО "ПРОФ ЕДВАЙС".
Как сообщалось, в
Нацбанке предупредили
украинцев о мошенничестве среди геймеров.
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