Борьба с мафией: как GoogleMaps помогает итальянской полиции поймать члена мафиозной группировки

Итальянская полиция благодаря приложению Google Maps поймала члена мафиозной группировки, почти 20 лет находившегося в бегстве, сообщил Reuters в среду, 5 января, следователь.

Логотип программы Google Maps – фото из открытых источников

После двухлетнего расследования 61-летнего Джоаккино Гаммино выследили в Галапагаре, Испания, где он жил под фальшивым именем. Город находится недалеко от столицы Мадрида.

Изображение на картах Google с видом на улицу, на котором изображен похожий на него человек перед фруктовым магазином, было ключевым фактором для более глубокого расследования.

"Фотограмма помогла нам завершить расследование, которое мы вели традиционными способами", — сказал Никола Альтьеро, заместитель директора итальянского подразделения полиции по борьбе с мафией (DIA).

Гаммино, член сицилийской мафиозной группировки Сидда, сбежал из римской тюрьмы Ребиббиа в 2002 году, а в 2003 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами назад.

Альтиеро сказал, что Гаммино сейчас находится в Испании, и они надеются вернуть его в Италию до конца февраля. Reuters не удалось найти представителя Гаммино для комментариев.

Как сообщали ранее "Комментарии", итальянская мафия запретила медикам скорой пользоваться сиреной. Кроме того, мафиози в Неаполе уже открыто начали угрожать игнорирующим это медикам. Преступным кланам не нравится, что кареты быстро пугают наркоторговцев и их клиентуру. Звуки скорой очень похожи на полицейские сирены. Следовательно, иногда срываются выгодные сделки местных банд. В то же время медики скорой помощи обратились в полицию, чтобы та предоставила им дополнительную защиту.

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