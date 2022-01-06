Борьба с мафией: как GoogleMaps помогает итальянской полиции поймать члена мафиозной группировки

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Карина Ожерельева
Итальянская полиция благодаря приложению Google Maps поймала члена мафиозной группировки, почти 20 лет находившегося в бегстве, сообщил Reuters в среду, 5 января, следователь.
Логотип программы Google Maps – фото из открытых источников
После двухлетнего расследования 61-летнего Джоаккино Гаммино выследили в Галапагаре, Испания, где он жил под фальшивым именем. Город находится недалеко от столицы Мадрида.
Изображение на картах Google с видом на улицу, на котором изображен похожий на него человек перед фруктовым магазином, было ключевым фактором для более глубокого расследования.
Гаммино, член сицилийской мафиозной группировки Сидда, сбежал из римской тюрьмы Ребиббиа в 2002 году, а в 2003 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами назад.
Альтиеро сказал, что Гаммино сейчас находится в Испании, и они надеются вернуть его в Италию до конца февраля. Reuters не удалось найти представителя Гаммино для комментариев.
Как сообщали ранее "Комментарии", итальянская мафия запретила медикам скорой пользоваться сиреной. Кроме того, мафиози в Неаполе уже открыто начали угрожать игнорирующим это медикам. Преступным кланам не нравится, что кареты быстро пугают наркоторговцев и их клиентуру. Звуки скорой очень похожи на полицейские сирены. Следовательно, иногда срываются выгодные сделки местных банд. В то же время медики скорой помощи обратились в полицию, чтобы та предоставила им дополнительную защиту.
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