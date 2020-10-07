Борьба с коррупцией в Украине: что власть делает не так

НАБУ хочет создать медаль "За борьбу с коррупцией" и награждать ею лиц за добросовестную работу и вклад в борьбу с коррупцией. "Комментарии" попросили экспертов оценить эту идею. чтобы узнать не кажется ли всё это "медалирование" еще большим "совком", чем памятники, которые сносили в 2014-м.

"Борьбы с коррупцией нет"

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает "медальное" решение непродуманным шагом со стороны НАБУ.

"Сегодня это вызовет лишь глубочайший сарказм в обществе, – поясняет политолог. – Результатов НАБУ не продемонстрировало, никто из коррупционеров не сел. Я не против, чтобы был какой-то знак отличия за эффективную борьбу с коррупцией. Но он должен появиться тогда, когда такая борьба будет. А сегодня решение о такой медали смотрится как неадекватность руководства НАБУ. Это серьезная имиджевая, коммуникационная ошибка. Сейчас такой медалью просто некого награждать".

По мнению директора УИП, реально помочь в борьбе с коррупцией может лишь банальное наличие политической воли. Которое не демонстрировало прошлое руководство страны, не демонстрирует и нынешнее.

"Борьбы с коррупцией нет, потому что директор НАБУ Сытник балансирует между Офисом президента и западными партнерами. А в ОП своих не сдают. И это — яркое и публичное сообщение чужим, что и им бояться нечего. Просто им это обойдется чуть дороже", – резюмирует Руслан Бортник.

"6 миллиардов потрачено на борьбу с коррупцией за 6 лет"

Сомнительной с точки зрения эффективности (выявление преступлений и наказание виновных в форме конкретных судебных приговоров) называет работу НАБУ и других антикоррупционных органов политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. А потому, подчеркивает он, сейчас точно не до медалей.

"Уже во времена президентства Владимира Зеленского НАБУ предоставили право на "прослушку". И именно после прихода к власти Зеленского антикоррупционная инфраструктура приобрела очертания максимальной независимости и возможности быть максимально эффективной, – напоминает эксперт. – В 2019 году Зеленский своим указом поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений. Также была возвращена в Уголовный кодекс статья об ответственности за незаконное обогащение, заработал Высший антикоррупционный суд. Но при этом к работе всей антикоррупционной системы вопросов – более, чем было".

Валерий Клочок подчеркивает, что украинское общество ожидает от антикоррупционеров наглядных результатов в виде обвинительных приговоров для коррупционеров, а не награждениями медальками "агентов" или "стукачей".

"Последние социологические исследования группы "Рейтинг" показывают, что уровень веры в антикоррупционную систему находится на уровне статической погрешности, – отмечает эксперт. – Вместе с тем, с 2104 года на ее создание и функционирование потрачено почти 6 млрд бюджетных средств".

"Те, кто борются с коррупцией, ее и возглавляет"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар, комментируя новые планы НАБУ, отметил: "Трата бюджетных средств, то есть, наших с вами денег, как налогоплательщиков, это любимое занятие всех государственных и правоохранительных органов. Вместо оптимизации расходов, ежегодно мы видим только их увеличение".

Эффективность деятельности НАБУ у большинства украинцев вызывает сомнение, подчеркивает эксперт. При бюджете более 1 миллиарда гривне на 2020 год, мы не увидели громких дел или предотвращения резонансных коррупционных схем.

"К сожалению, в нашей стране не редки случаи, когда те, кто борется с коррупцией, её же и возглавляют. Поэтому такая "медаль" может оцениваться нашим обществом не совсем позитивно или даже комично. Хотя следует отметить, что нематериальное награждение и признание бывает даже более мотивирующим фактором у многих людей, чем денежное премирование", – отмечает Денис Бондар.

Безусловно, нулевая толерантность к коррупции является важной составляющей развитого общества. Однако методы борьбы, используемые в Украине, малоэффективны. Концепция small government и уменьшение фискального процента ВВП, является наиболее лучшим средством борьбы с коррупцией, уверен эксперт.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что нужно сделать в Украине, чтобы побороть коррупцию.

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