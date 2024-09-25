Большую партию контрабанды сигарет изъяли детективы БЭБ: куда везли товар

Пять членов организованной преступной группы будут судить за контрабанду сигарет в Европейский союз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Контрабанда сигарет. Фото БЭБ

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по делу и направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, трое волынян и двое жителей Кривого Рога пытались транспортировать подакцизные товары через границу Украины, утаив товар от таможенного контроля.

Фигуранты покупали сигареты и свозили их в арендованное гаражное помещение в городе Нововолынске. В дальнейшем мужчины подыскали транспортные средства, изменили конструктивные полости авто, оборудовали специальные укрытия в стенках кузова и поместили туда табачные изделия. Незаконную деятельность подозреваемые осуществляли под видом предоставления услуг по международным грузоперевозкам”, — объяснили в БЭБ.

Большую партию товара нашли во время санкционированных обысков автомобилей в международном пункте пропуска Краковец и в гаражном помещении. Изъяли 22 тыс. пачек табачных изделий, ориентировочная стоимость которых составляет более 1,75 млн грн.

В суд направили обвинительный приговор по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенных организованной группой, закончено покушение на контрабанду в значительном размере).

Суд может наказать подозреваемых лишив их свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Полтавской области продавали поддельный товар.