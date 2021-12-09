Большинство приобретенных в "Черную пятницу" iPhone в магазинах – контрабанда, – журналисты провели расследование (ВИДЕО)

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Журналисты провели расследование (фото из открытых источников)

Участники медийного проекта приобрели 5 iPhone13 во время так называемой "черной" пятницы в нескольких торговых центрах.

В ходе состоявшейся в столице контрольной закупки они убедились, что в пяти торговых центрах, кроме "Цитруса", реализуется техника, которая попала в страну через посредство контрабандистов. Их инициатива исходила из того, что в нашей стране появилось официальное представительство Apple.

Тележурналисты, работая над этим проектом, заключили, что контрабандистов, поставляющих модели популярных гаджетов, не останавливает тот факт, что известная компания уже полгода работает в столице нашей страны.

По их словам – результаты здесь печальные. Все пять продаж были оформлены без выдачи фискальных чеков. Только 2 магазина "Цитрус" и Еstore предоставили документы от ФОП. Остальные не предоставили ничего, только бланки, где указано название торгового заведения.

Компания, производящая упоминавшиеся популярные модели гаджетов, имеет официальное представительство в нашей стране. Но только один гаджет имел отметку о сертификации и наклейке официального импортера. Остальные 4 из 5 устройств – появились в продаже контрабандным путем. Отечественный бюджет при оформлении покупки в этих пяти случаях реализации гаджетов потерял 30 тысяч гривен.

Вместе с тем еще раньше в Офисе президента при его личном присутствии был подписан меморандум о взаимопонимании между представителями Министерства цифровой трансформации и представителями Apple Inc. и ООО Apple Ukraine.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Крыму проваливаются новые дороги : журналисты провели расследование.

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