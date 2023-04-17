Большая вода разоряет хозяйства, дома, поля и дороги в восьми областях: И дальше будет (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Оперативная информация о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины с таном на середину суток 17 апреля была обнародована в пресс - службе ГСЧС.
Несколько дней подряд продолжает подниматься уровень воды в самых больших реках на севере и в центре Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
При этом наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 1379 домохозяйств областей: Черниговская – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 83, Полтавская – 107, Киевская – 210 и Кировоградская – 323 . Залиты речной водой и 198 домов в областях: Днепропетровская – 38, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская – 2, из них 125 дачных.
Спасатели с начала работ: перевезли через водные препятствия более 1 700 человек, эвакуировали 22 человека ; откачали 12 139 м куб. воды; подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 276 кг пищевых продуктов.
Синоптики ожидают продолжения весеннего половодья с содержанием затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, обтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов в ряде приречных сел.
Читайте также на сайте "Комментарии" – подрыв Каховской ГЭС: показали, какую территорию может затопить (КАРТА).
Обсуждения
Новости