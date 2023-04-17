Большая вода разоряет хозяйства, дома, поля и дороги в восьми областях: И дальше будет (ВИДЕО)



















Оперативная информация о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины с таном на середину суток 17 апреля была обнародована в пресс - службе ГСЧС.



Несколько дней подряд продолжает подниматься уровень воды в самых больших реках на севере и в центре Украины

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"По информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей , – говорят чрезвычайники и добавляют: В настоящее время гидрологическая ситуация контролируема " .

При этом наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплены 1379 домохозяйств областей: Черниговская – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 83, Полтавская – 107, Киевская – 210 и Кировоградская – 323 . Залиты речной водой и 198 домов в областях: Днепропетровская – 38, Кировоградская – 87, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская – 2, из них 125 дачных.

" В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 9138 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: 29 в Черниговской области и одном населенном пункте Киевской ", — детализируют в ГСЧС .

Спасатели с начала работ: перевезли через водные препятствия более 1 700 человек, эвакуировали 22 человека ; откачали 12 139 м куб. воды; подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 276 кг пищевых продуктов.

Синоптики ожидают продолжения весеннего половодья с содержанием затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, обтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов в ряде приречных сел.





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