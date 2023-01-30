Большая белая акула обезглавила дайвера на глазах у рыбака

В Мексике зафиксировала первое в 2023 году смертельное нападение белой акулы. 5 января мужчина, по имени Мануэль Лопес нырял с аквалангом в поисках моллюсков, когда на него напала 6-метровая акула и откусила голову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Tracking Sharks.

Белая акула откусила голову человеку. Фото из открытых источников

Дайвер нырял в заливе Лагеря за моллюсками на глубину 10-18 метров. Такой процесс может создавать привлекающие акул звуки. Местные рыбаки, ловившие рыбу на лодке, сообщили об инциденте со смертельным приступом белой акулы.

"Он нырял, когда животное напало на него, оторвав ему голову и укусив за оба плеча", — сказал рыбак Хосе Берналь.

Берналь рассказал, что местные жители сообщили о присутствии акул в заливе, поэтому большинство дайверов несколько недель оставались дома. Власти в такой период выплачивают социальную помощь в 7200 песо в год (384 доллара). Однако этих средств недостаточно для нормальной жизни страны. Дефицит на морепродуктах спровоцировал повышение их цен, чем хотел воспользоваться погибший мексиканец.

Биологи советуют дайверам не одевать черные гидрокостюмы, ведь акула может воспринять человека за тюленя. Также существуют рекомендации наносить белые полосы, напоминающие ядовитую коралловую змею. Кроме того, можно использовать устройства, излучающие электрические импульсы и отпугивающие акул.

В 2023 году это первый смертельный случай нападения акулы. Интересно, что в прошлом году вблизи этого места акула также убила дайвера, собиравшего моллюски на дне океана.

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