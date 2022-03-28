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Больницы в Украине получат доступ к спутниковому интернету Starlink: подробности

Михаил Радуцкий рассказал о станциях Starlink

сегодня, 20:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Больницы в Украине получат станции Starlink от SpaceX. Об этом сообщил нардеп Михаил Радуцкий.
Политик рассказал, что им уже передано 590 таких станций.
"Медицинским учреждениям уже передано 590 станций Starlink от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. В настоящее время терминалы спутниковой связи доставляют в регионы и устанавливают. Например, в больницы города Днепр станции прибыли два дня назад. Минздрав планирует, что больницы будут пользоваться обычным интернетом, а в случаях проблем со связью переходить на спутниковый", — рассказал нардеп.
Также Радуцкий сообщил, что в учреждениях, находящихся в зоне боевых действий, может исчезать интернет.
"В заведениях, которые находятся в зоне боевых действий, может исчезать интернет, стационарная и мобильная связь. Такие случаи уже случались в Донецкой, Луганской, Житомирской, Херсонской и Черниговской областях. Крайне важно постоянно поддерживать контакт с больницами: понимать потребность в лекарственных средствах, в переводе пациентов в другие учреждения, проводить консультации онлайн с украинскими и иностранными специалистами",- сообщил политик.
По словам депутата, спутниковый интернет покрывает Украину с 2021 года, но для доступа нужно было специальное оборудование.
"Спутниковая система Starlink компании Илона Маска создана, чтобы обеспечить высокоскоростной интернет в местах, где он был ненадежен, дорогостоящим или недоступным. Спутниковый интернет покрывает территорию нашей страны с сентября 2021 года. Однако для доступа к нему нужны специальные терминалы с антеннами. Первые станции начали поставлять в Украину 28 февраля, их использует ВСУ. Теперь доступ к Starlink будут иметь и медицинские учреждения",- отметил Радуцкий.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с начала войны российские кафиры обстреляли 63 больницы .

Больницы в Украине получат доступ к спутниковому интернету Starlink: подробности

Медичним установам вже передано 590 станцій Starlink (фото з відкритих джерел)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=373057521493776&set=a.320913610041501
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