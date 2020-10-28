Более 47 млн грн убытков: топ-руководителей порта «Южный» задержало НАБУ

Руководителей государственного предприятия Морской торговый порт "Южный" уличили в злоупотреблениях в 47,5 млн грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Так, 27 октября детективы НАБУ совместно с САП задержали 11 человек, которых подозревают в организации коррупционной схемы. Государственное предприятие понесло миллионные убытки. Среди организаторов схемы отмечают действующих и бывших должностных лиц порта "Южный": один из заместителей директора порта, экс-заместитель директора порта, а также семь бывших директоров и две сотрудницы коммерческих компаний. Им инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, причем в особо крупных размерах и по сговору.

Как установило следствие, один из действующих руководителей порта "Южный" вместе с бывшим заместителем директора и руководителем частной компании в течение 2017-2018 годов действовали по схеме, по которой при закупке товаров госпредприятие незаконно переплатил о 47,5 млн грн. Отмечается, что злоумышленники были в сговоре. Они контролировали весь процесс закупки: от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой. Так им удалось обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. Следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Сообщается, что чиновники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления. В соответствии с квалификацией, в случае доказательства виновности злоумышленникам грозит лишение свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

Как сообщалось, эксперты оценили ситуацию по борьбе с коррупцией в Украине: что власть делает не так.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!