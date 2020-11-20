Более 100 жителей Сенегала заразились неизвестной болезнью (видео)

Более 100 жителей Сенегала заразились неизвестной болезнью. Они жалуются на один и то же симптом — сыпь на теле. Пораженные участки кожи покрываются коркой. Об этом сообщило интернет-издание Dacar Actu.

Фото: УНИАН

Массовое заражение произошло на западе африканской страны. Как заразились жители — неизвестно, но предполагают, что источник болезни может находиться в море. Все больные — рыбаки, которые накануне ловили рыбу между портовыми городами Рюфиск и Мбур. Это место расположено вблизи столицы Дакара.

Всех больных сразу госпитализировали на территорию стадиона в Рюфиск, где местные медработники осмотрят пострадавших от неизвестной болезни.

Напомним, что ранее в Южной Америке зафиксировали смертельный вирус под названием Чапаре. Он передается от человека к человеку и вызывает серьезное кровотечение.





Также сайт "Комментарии" отмечает, что ВОЗ заметила вспышку еще одного вируса, который продолжает убивать людей — кори. В связи с пандемией, вакцинация многих слоев населения была упущена, поэтому случаи кори значительно участились.





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