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Более 100 жителей Сенегала заразились неизвестной болезнью (видео)

У больных наблюдаются высыпания по всему телу

сегодня, 13:35
Автор:

Кириєнко Анна

Более 100 жителей Сенегала заразились неизвестной болезнью. Они жалуются на один и то же симптом — сыпь на теле. Пораженные участки кожи покрываются коркой. Об этом сообщило интернет-издание Dacar Actu.

Более 100 жителей Сенегала заразились неизвестной болезнью (видео)

Фото: УНИАН

Массовое заражение произошло на западе африканской страны. Как заразились жители — неизвестно, но предполагают, что источник болезни может находиться в море. Все больные — рыбаки, которые накануне ловили рыбу между портовыми городами Рюфиск и Мбур. Это место расположено вблизи столицы Дакара.

Всех больных сразу госпитализировали на территорию стадиона в Рюфиск, где местные медработники осмотрят пострадавших от неизвестной болезни.

Напомним, что ранее в Южной Америке зафиксировали смертельный вирус под названием Чапаре. Он передается от человека к человеку и вызывает серьезное кровотечение.


Также сайт "Комментарии" отмечает, что ВОЗ заметила вспышку еще одного вируса, который продолжает убивать людей — кори. В связи с пандемией, вакцинация многих слоев населения была упущена, поэтому случаи кори значительно участились.



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Источник: https://www.dakaractu.com/Maladie-mysterieuse-%C2%A0Cest-une-eau-qui-se-trouve-en-haute-mer-qui-serait-a-l-origine-entre-Mbour-et-Rufisque-%C2%A0-Pierre_a196291.html
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