Боевики сбросили на украинские позиции гранату с беспилотника

Боевики нарушили перемирие на Донбассе. Накануне они на беспилотнике отправили на подконтрольную Украине территорию гранату ВОГ-17. Она упала на украинские позиции недалеко от Майорска. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

День независимости Украины на позициях армейцев на линии разграничения прошел в относительной тишине. Обстрелов со стороны российских наемников в штабе не фиксировали. Но без "подарка" от сепаратистов не обошлось.

Беспилотник. Иллюстрация: zn.ua

Свой "привет" боевики отправили в сторону украинских позиций неподалеку Майорска. С беспилотника они сбросили боевую гранату ВОГ-17. К счастью, обошлось без жертв. Среди украинских военных нет ни погибших, ни раненых.

В штабе считают, что это была вражеская провокация. Украинских военных пытаются заставить нарушить перемирие. Но в данном случае ответный огонь армейцы не открывали. Ситуация полностью находится под контролем, уверяют в пресс-центре ООС.

К слову, ночь на передовой также прошла без обстрелов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему боевики продолжают стрелять на Донбассе, несмотря на перемирие.

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