logo
Русский Українська

BTC/USD

54357.19

ETH/USD

2775.70

LTC/USD

264.90

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО)

Имущество, чьи владельцы покинули оккупированную РФ часть Донецкой области, может перейти во владение так называемой «ДНР»

29 апреля 2021, 20:51
Автор:

Вечканова Елена

Российские оккупанты в непризнанной "Донецкой народной республике" решили распоряжаться чужим имуществом на свое усмотрение. С 28 апреля на подконтрольной боевикам территории начал действовать "указ", который позволяет "национализировать" якобы "бесхозяйные" квартиры и другое имущество, сообщает "Депо Донбасс".

Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО)

Боевики "ДНР" начнут отбирать "бесхозные" квартиры. Фото из открытых источников

Как стало известно, любое пустующее жилье, находящееся во владении людей, покинувших так называемую "ДНР", теперь может отойти "государству". Сообщается, что документ, якобы разрешающий подобные действия, был подписан главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Оккупанты называют главной целью такой "национализации" борьбу с "бесхозяйным" имуществом.

Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО) - фото 2
Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО) - фото 3

Интересно, что при этом боевики утверждают: предыдущий владелец имущества должен будет получить соответствующее уведомление. Одновременно уточняется, что подобную процедуру выполнят лишь в случае, если вообще возможно найти его собственника.

Также в соответствующем указе есть отметка о том, что информация о подобном жилье может предоставляться "властям" любыми способами. Проще говоря, в "ДНР" разрешили прямые доносы.

Местные "депутаты" уже яро поддержали подобное решение Пушилина. Все потому, что якобы выехавшие владельцы квартир и домов все эти года не оплачивают коммунальные услуги.

Добавим, что изъятое имущество, вероятно, будут отдавать другим представителям непризнанной республики, "нуждающимся в жилье".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Россия до сих пор не признала независимости самопровозглашенных "Л-ДНР". Подробности рассказали представители российского МИДа.

Также на портале вы можете узнать, стоит ли Украине надеяться на заключение новых договоренностей о пасхальном перемирии у линии разграничения на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dn.depo.ua/rus/dn/dozvoleni-donosi-pushilin-vpritul-zaynyavsya-nerukhomistyu-vlasniki-yakogo-viikhali-z-dnr-202104291315800
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ