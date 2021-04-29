Боевики «ДНР» начнут «национализировать» пустующие квартиры (ФОТО)

Российские оккупанты в непризнанной "Донецкой народной республике" решили распоряжаться чужим имуществом на свое усмотрение. С 28 апреля на подконтрольной боевикам территории начал действовать "указ", который позволяет "национализировать" якобы "бесхозяйные" квартиры и другое имущество, сообщает "Депо Донбасс".



Боевики "ДНР" начнут отбирать "бесхозные" квартиры. Фото из открытых источников

Как стало известно, любое пустующее жилье, находящееся во владении людей, покинувших так называемую "ДНР", теперь может отойти "государству". Сообщается, что документ, якобы разрешающий подобные действия, был подписан главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Оккупанты называют главной целью такой "национализации" борьбу с "бесхозяйным" имуществом.

Интересно, что при этом боевики утверждают: предыдущий владелец имущества должен будет получить соответствующее уведомление. Одновременно уточняется, что подобную процедуру выполнят лишь в случае, если вообще возможно найти его собственника.

Также в соответствующем указе есть отметка о том, что информация о подобном жилье может предоставляться "властям" любыми способами. Проще говоря, в "ДНР" разрешили прямые доносы.

Местные "депутаты" уже яро поддержали подобное решение Пушилина. Все потому, что якобы выехавшие владельцы квартир и домов все эти года не оплачивают коммунальные услуги.

Добавим, что изъятое имущество, вероятно, будут отдавать другим представителям непризнанной республики, "нуждающимся в жилье".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Россия до сих пор не признала независимости самопровозглашенных "Л-ДНР". Подробности рассказали представители российского МИДа.

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