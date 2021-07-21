«Боцман»: в годовщину гибели Шеремета активисты назвали предполагаемого участника этого преступления

В годовщину убийства журналиста Павла Шеремета у здания МВД прошла акция "Ищите настоящих убийц". Ее участники требовали найти преступников, причастных к гибели журналиста.



Акция под МВД "Ищите настоящих убийц" - фото: ЦензорНет

Общественный активист, ветеран российско-украинской войны Сергей Филимонов, который в свое время был руководителем киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов", сообщил в Facebook, что к этому преступлению может быть причастен гражданин России Сергей Коротких, известный также под прозвищами "Боцман" и "Малюта", пишет издание "Вголос".

"Существует несколько журналистских расследований, которые указывают на причастность к этому убийству ближайшего окружения Арсена Авакова. Расследователи называют конкретные имена и фамилии. В частности Сергея Коротких, гражданина России, бывшего главу департамента охраны стратегических объектов в МВД. Боцман-Малюта-Коротких до сих пор не был допрошен несмотря на многочисленные признаки его причастности к этому и других убийств", — пишет Филимонов.

"Сегодня, в пятую годовщину смерти, уже абсолютно всем очевидно, что руководство МВД системно и упорно саботировало следствие и манипулировало общественным мнением. Более того — если еще 3 года назад могли быть какие-то сомнения относительно того, покрывает руководство МВД реальных убийц, то сейчас, после развала дела Рифмастера, Кузьменко и Дугар это более чем очевидно", — убежден Сергей Филимонов.

"Это указывает на слабость наших правоохранительных органов и спецслужб и нежелание руководства страны вообще заниматься этим делом", — отмечает Филимонов.

Внимание общественности — это единственное, что дает надежду на справедливость в деле жестокого заказного убийства журналиста Павла Шеремета, считает активист. Он поблагодарил всех неравнодушных, кто несмотря на дождь и летние отпуска все же пришел на акцию "Ищите настоящих убийц".





Журналисты напоминают, что Павел Шеремет в издании "Украинская правда" писал об участии бойцов полка Нацгвардии "Азов" в ограблении инкассаторов.

Бойцы "Азова" были якобы последними гостями Павла Шеремета — несколько человек пришли к журналисту буквально за час до того, как под его автомобиль установили взрывчатку. Привел их к Шеремету, считают журналисты, Сергей Коротких — командир разведки "Азова", известный также как "Боцман" и "Малюта". По его словам, в ту ночь он якобы консультировался с журналистом по информационному сопровождению политических акций.

В издании сообщают, что в 90-х годах Коротких учился в белорусской школе КГБ, потом занимал руководящие должности в ультраправых организациях "Русское национальное единство" (РНЕ) и "Национал-социалистическое общество" (НСО), причастных к преступлениям на расовой почве в Минске и Москве. Коротких не скрывает, что принимал участие во многих военных конфликтах. В 2014 году он переехал в Украину, воевал с "Азовом" на Донбассе.

Журналисты также выяснили, что Шеремет и Коротких имели давнюю историю отношений. Оказалось, что белорусский милиционер Валерий Игнатович, осужденный за похищение в 2000 году напарника Шеремета Дмитрия Завадского, был близким другом и родственником Коротких. Авторы одного из журналистских расследований предполагают, что Коротких мог быть причастным к убийству Шеремета из-за событий 16-летней давности.

В ходе расследования убийства Шеремета Коротких работал в полиции — возглавлял отдел охраны объектов стратегического значения.

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