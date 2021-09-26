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Блогеру и ветерану АТО Майману сломали позвоночник в Турции

В Киви с Майманом давний конфликт. Так, в январе прошлого года в столичном ресторане между ними произошла драка

26 сентября 2021, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева

Участнику АТО Михаилу Майман, который имел личный конфликт с партийцем и нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, тяжело травмировали позвоночник. Об этом в личном Telegram-канале написал сам представитель оппозиционной партии.

Блогеру и ветерану АТО Майману сломали позвоночник в Турции

Кива утверждает, что Майман стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии (фото из открытых источников)

По его словам, "известный" участник АТО Миша Майман (Моня-Дыра), что скрывается на турецкой территории от правоохранителей, пострадал от представителей местной мафии. И находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.

Политик еще сообщил, что незнакомцы жестоко его избили, сломав позвоночник. Хотя жизнь блогера вне опасности, но самостоятельно ходить он сможет еще не так быстро.

Летом его политический противник разместил в социальных сетях видеоролик об отдыхе Киви в Турции, в элитном развлекательном заведении Анталии — Rixos Sungate, пять звезд.

Майман тогда сообщил, что депутат от ОПЗЖ набирается новых сил в заведении, где его люксовый номер стоит 10 тысяч долларов за 10 дней. И хорошо живется таким избранникам за счет людей.

Эта встреча закончилась ссорой и обещанием снова встретиться в суде.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Кива потролил журналистку БИГУС . Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал информацию о том, что отец журналистки проекта bigus.info Леси Ивановой получил российский паспорт и на данный момент проживает в Крыму. Кива отметил, что считает проект Дениса Бигуса — организацией для зарабатывания денег с помощью подготовки заказных материалов, которые никак не связаны с журналистикой. По его словам, проект Бигус — это проект "где успешно дискредитируют людей, манипулируют информацией и зарабатывают деньги".


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Источник: https://t.me/The_Kyva
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