Близки к трагедии: какая сейчас ситуация в киевском зоопарке "12 месяцев"

Зоопарк "12 месяцев" — это место счастливых животных и первый в Украине парк европейского уровня, работающий 365 дней в году, где проживает более 300 жителей. В частности, так было до войны. Сейчас, по словам владельца зоопарка Михаила Пинчука, от бомбардировок и снарядов, от паники, холода и голода погибают животные. На сайте зоопарка "12 месяцев" появилось объявление, где отмечается, что в настоящее время зоопарк находится в состоянии близком к трагическому, а все источники для существования потеряны.

Животные зоопарка "12 месяцев" - фото из открытых источников

"К сожалению, электроснабжения нет, газа нет, дизель закончился. Животные сейчас выживают только благодаря тем нескольким людям, нашим находящимся там зоологам, потому что они не смогли выехать и оставить их (ред. животных). Занимаются с ними, раздают остатки от остатков. Та помощь, которую немного предоставляют иностранные зоопарки, в основном украинцы, поступает, но поступает в таких минимальных объемах, что это просто оттягивание конца", — заявил Михаил Пинчук.

Михаил Пинчук подчеркнул, что единственный выход из такой ситуации – зеленые коридоры.

"Мы всех просим, кто имеет к этому хоть какое-то отношение. Нам нужны туда зеленые коридоры, чтобы заехать, завезти туда дизель, обогреть их (ред. животных) и накормить. Мы не можем оттуда вытащить носорога и жирафа, больших животных. Нам нужно договариваться о зеленых коридорах", — подчеркнул владелец зоопарка.

Пинчук подчеркнул, что смерть животных от голода и холода близится.

Учредительница и руководительница общественной организации URSA Ярослава Коба также сообщила, что ситуация в зоопарке "12 месяцев" критическая. Ярослава сообщила, что организация собирает еду для животных в зоопарке, в частности, они недавно загрузили для них еду со складов магазинов. Также помощь оказывает польский фонд "VIVA", который формирует багаж для "12 месяцев".

"Там (ред. в зоопарке) сложная ситуация, там нет ни света, ни электроэнергии, ни тепла – ничего. И животные, к сожалению, гибнут. О еде я вообще молчу. Нам удалось поехать на склады в "Ашане", но все равно не все загрузили: только немножко из одного склада. Забрали какие-то гнилые бананы, забрали фрукты, которые животным очень необходимы. Владелец зоопарка говорит, что ему люди хотят бросить деньги, но эти деньги сейчас ничем не помогут", — отметила Ярослава.

Как сообщали ранее "Комментарии", общественная организация URSA из Киева помогает животным во время войны.

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