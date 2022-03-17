Близки к трагедии: какая сейчас ситуация в киевском зоопарке "12 месяцев"

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Карина Ожерельева
Зоопарк "12 месяцев" — это место счастливых животных и первый в Украине парк европейского уровня, работающий 365 дней в году, где проживает более 300 жителей. В частности, так было до войны. Сейчас, по словам владельца зоопарка Михаила Пинчука, от бомбардировок и снарядов, от паники, холода и голода погибают животные. На сайте зоопарка "12 месяцев" появилось объявление, где отмечается, что в настоящее время зоопарк находится в состоянии близком к трагическому, а все источники для существования потеряны.
Животные зоопарка "12 месяцев" - фото из открытых источников
Михаил Пинчук подчеркнул, что единственный выход из такой ситуации – зеленые коридоры.
Пинчук подчеркнул, что смерть животных от голода и холода близится.
Учредительница и руководительница общественной организации URSA Ярослава Коба также сообщила, что ситуация в зоопарке "12 месяцев" критическая. Ярослава сообщила, что организация собирает еду для животных в зоопарке, в частности, они недавно загрузили для них еду со складов магазинов. Также помощь оказывает польский фонд "VIVA", который формирует багаж для "12 месяцев".
Как сообщали ранее "Комментарии", общественная организация URSA из Киева помогает животным во время войны.
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