Блэкаут в ОРЛО: что происходит на оккупированных территориях

В отдельных районах оккупированной Луганской области (ОРЛО) в период с 8 по 10 октября отключат свет и связь. Официально блэкаут в ОРЛО вызван ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа" (основной источник подачи электроэнергии). Но, возможно, есть неофициальные причины.

Блэкаут в ОРЛО - фото: Getty Images

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и почему, а также, какие выводы необходимо сделать из ситуации.

Это просто ремонт ЛЭП и приведет он к перебоям с электричеством

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает следующим образом:

"Я думаю, что в данном случае банан — это просто банан. Это просто ремонт ЛЭП и приведет он к перебоям с электричеством, не более чем".

При этом, по словам Дениса Поповича, куда большую угрозу для жителей ОРДЛО представляет общая деградация инфраструктуры, снижение уровня жизни и продолжение вялотекущего конфликта, вызванное присутствием самих оккупантов и их вооруженных наемников.

Ситуация демонстрирует, что идея независимого энергоснабжения т.н. "ЛНР" без участия Украины фактически провалилась

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает, что поставки электроэнергии на оккупированные территории до 2017 года шли с территории Украины и РФ.

"С украинской территории она шла с подконтрольной части Луганщины, с Луганской ТЭЦ. Но после введения новых мощностей Кременской ТЭЦ, фактически поставки электроэнергии в ОРЛО были прекращены. Основная часть электроэнергии шла с территории РФ – по ЛЭП "Победа-Шахты". И тут есть ряд интересных моментов", – говорит Дмитрий Снегирев.

Первый, по его словам, заключается в том, что импорт электроэнергии из России осуществлялся по контракту Укринтерэнерго от 30 декабря 2014 года.

"Согласно этому контракту, количество импортируемой электроэнергии – приблизительно 327 млн кВт/час в месяц. Условия контракта – 100% предоплата в валюте. И тут возникает вопрос не столько в блэкауте, сколько в поставках электроэнергии, – акцентирует эксперт. – Если это до сих пор это оплачивает Украина, почему стоимость электроэнергии, которая закупается в РФ, в разы больше, чем последующая продажа ее в ОРЛО?"

Второй момент – ситуация демонстрирует, что идея независимого энергоснабжения т.н. "ЛНР" без участия Украины фактически провалилась.

"Речь о том, что данная линия не выдержала напряжения, идут сбои. Соответственно, все пропагандистские заявления, что самопровозглашенная республика полностью обеспечивает себя электроэнергией – несостоятельные", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Он также напоминает, что в июле 2019 года уже была аналогичная ситуация – аварийное отключение энергосетей в т.н. "ЛНР".

"И третий важный момент заключается в том, что на украинской стороне для ремонта высоковольтных линий нет необходимости отключения напряжения. В свое время был подписан договор с Францией, нам поставили новое оборудование. Так что нынешний блэкаут в ОРЛО демонстрирует еще и техническую отсталость РФ, – подчеркивает Дмитрий Снегирев. – Ремонт высоковольтных линий они осуществляют дедовскими методами – путем отключения напряжения".

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