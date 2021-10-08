Блэкаут в ОРЛО: что происходит на оккупированных территориях

BTC/USD
55615.55
ETH/USD
3637.71
LTC/USD
181.84
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В отдельных районах оккупированной Луганской области (ОРЛО) в период с 8 по 10 октября отключат свет и связь. Официально блэкаут в ОРЛО вызван ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа" (основной источник подачи электроэнергии). Но, возможно, есть неофициальные причины.
Блэкаут в ОРЛО - фото: Getty Images
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и почему, а также, какие выводы необходимо сделать из ситуации.
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает следующим образом:
При этом, по словам Дениса Поповича, куда большую угрозу для жителей ОРДЛО представляет общая деградация инфраструктуры, снижение уровня жизни и продолжение вялотекущего конфликта, вызванное присутствием самих оккупантов и их вооруженных наемников.
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает, что поставки электроэнергии на оккупированные территории до 2017 года шли с территории Украины и РФ.
Первый, по его словам, заключается в том, что импорт электроэнергии из России осуществлялся по контракту Укринтерэнерго от 30 декабря 2014 года.
Второй момент – ситуация демонстрирует, что идея независимого энергоснабжения т.н. "ЛНР" без участия Украины фактически провалилась.
Он также напоминает, что в июле 2019 года уже была аналогичная ситуация – аварийное отключение энергосетей в т.н. "ЛНР".
"И третий важный момент заключается в том, что на украинской стороне для ремонта высоковольтных линий нет необходимости отключения напряжения. В свое время был подписан договор с Францией, нам поставили новое оборудование. Так что нынешний блэкаут в ОРЛО демонстрирует еще и техническую отсталость РФ, – подчеркивает Дмитрий Снегирев. – Ремонт высоковольтных линий они осуществляют дедовскими методами – путем отключения напряжения".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости