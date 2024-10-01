Блэкаут на 3-5 дней грозит Украине: что может привести к длительным отключениям света

В Украине проводят подготовку к отопительному сезону, однако с похолоданием растет риск возврата стабилизационных отключений света. О сценариях прохождения зимы и угрозе блэкаута рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду", сообщает портал "Комментарии".



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По словам эксперта, при прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. "Причем в сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов", — рассказал Александр Харченко.

Он отметил, что без атомного поколения сейчас система работать не может.

По прогнозам отключений света в холодный период эксперт убежден, что ситуация будет зависеть от температур. "Если они будут условно в диапазоне от 0 до 5, это будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. Это при текущей ситуации, то есть без дополнительных атак, без дополнительных событий на атомных энергоблоках. Если температура будет от -10 до -15, особенно не в течение двух дней, а в течение двух недель, ограничения будут продолжаться и 14-16 часов в сутки”, — пояснил он.

Эксперт отметил, что текущую ситуацию также будут определять наличие вражеских атак и куда они будут направлены и насколько будут успешными.

“Самая сложная ситуация со светом будет в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет самое сложное в любом случае – просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться”, — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к массированному обстрелу.



