Бизнесмен Кауфман продолжает помогать боевикам на Донбассе

Одесский бизнесмен Борис Кауфман вновь уличен в якобы помощи незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, на что следует обратить внимание Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.

Борис Кауфман (фото из открытых источников)

“В российских Телеграм-каналах появилось видео, на которых террористы так называемой „ДНР“ благодарят тех, кто им помогает. Один из спонсоров — якобы одессит Борис Кауфман. Его фото можно увидеть на плакате у „ДНРовцев“. И в самом видео они благодарят Бориса Кауфмана. Куда смотрит наше доблестное СБУ?” — говорится в публикации.

Как известно, ранее СМИ сообщали о раздаче подарков с флагом т.н. “ДНР” от возможно имени табачного монополиста, владельца “Тедис-Украина” Бориса Кауфмана на главной площади оккупированного Донецка. А Офис Генпрокурора продолжает досудебное расследование в отношении причастности Кауфмана к финансированию т.н. “ДНР” и “ЛНР".

Напомним, табачную компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины и АМКУ оштрафовал производителя сигарет на 6,5 млрд грн. Правда, и без этого скандала, у компании в Украине довольно неоднозначная история.





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