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Бизнесмен Кауфман продолжает помогать боевикам на Донбассе

История с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом продолжается

сегодня, 21:05
Автор:

Станислав Молчанов

Одесский бизнесмен Борис Кауфман вновь уличен в якобы помощи незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, на что следует обратить внимание Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.

Бизнесмен Кауфман продолжает помогать боевикам на Донбассе

Борис Кауфман (фото из открытых источников)

“В российских Телеграм-каналах появилось видео, на которых террористы так называемой „ДНР“ благодарят тех, кто им помогает. Один из спонсоров — якобы одессит Борис Кауфман. Его фото можно увидеть на плакате у „ДНРовцев“. И в самом видео они благодарят Бориса Кауфмана. Куда смотрит наше доблестное СБУ?” — говорится в публикации.

Как известно, ранее СМИ сообщали о раздаче подарков с флагом т.н. “ДНР” от возможно имени табачного монополиста, владельца “Тедис-Украина” Бориса Кауфмана на главной площади оккупированного Донецка. А Офис Генпрокурора продолжает досудебное расследование в отношении причастности Кауфмана к финансированию т.н. “ДНР” и “ЛНР".

Напомним, табачную компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины и АМКУ оштрафовал производителя сигарет на 6,5 млрд грн. Правда, и без этого скандала, у компании в Украине довольно неоднозначная история.





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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1914946-biznesmen-kaufman-prodovzhuye-dopomagati-boyovikam-dnr-prosyat-vtrutitisya-sbu
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