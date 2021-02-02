Бизнесмен Кауфман продолжает помогать боевикам на Донбассе

Язык
Coinspot 02.02.2021
BTC/USD
35341.87
ETH/USD
1483.93
LTC/USD
144.18
НБУ 02.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Одесский бизнесмен Борис Кауфман вновь уличен в якобы помощи
незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, на что следует обратить внимание
Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.
Борис Кауфман (фото из открытых источников)
Как известно, ранее СМИ сообщали о раздаче подарков с флагом т.н. “ДНР” от возможно имени табачного монополиста, владельца “Тедис-Украина” Бориса Кауфмана на главной площади оккупированного Донецка. А Офис Генпрокурора продолжает досудебное расследование в отношении причастности Кауфмана к финансированию т.н. “ДНР” и “ЛНР".
Напомним, табачную компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины и АМКУ оштрафовал производителя сигарет на 6,5 млрд грн. Правда, и без этого скандала, у компании в Украине довольно неоднозначная история.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости