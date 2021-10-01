Ударил ножом в спину: на Прикарпатье мужчина зарезал бывшую жену, а затем покончил с собой

В Ивано-Франковской области местный житель зарезал ножом свою бывшую жену. А потом вонзил нож в себя. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента (фото Нацполиция)

Работникам полиции заявил об этой трагедии 72-летний житель одного из населенных пунктов Прикарпатья, который отметил, что экс-зять зарезал его дочь.

45-летний житель Коломыйщины, очевидно, уже давно решил поквитаться со своей бывшей. Поэтому зашел в дом, где сам когда-то хозяйничал со своей семьей, уже со скрытым ножом. Он сразу сделал ссору, начал всячески ругаться и обзывать свою экс-возлюбленную. Когда уже дошло до крайности, злоумышленник вытащил смертельное лезвие и несколько раз вонзил его 45-летней женщине в спину. Тяжело раненая жительница Коломыйщины умерла прямо в своем доме. Затем убийца тоже вонзил себе нож в грудь. Соседи говорят, что причиной беды стали банальная ревность, через которую в семьи не сложилась жизнь. А потом произошла такая кровавая развязка.

Сейчас полицейскими возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, один из них с отметкой "Самоубийство". Проводятся необходимые экспертизы и проверяются причины этого тяжкого преступления.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Ивано-Франковске грабитель напал на копа . В областном центре Прикарпатья вор пробрался в жилище, где жил 35-летний местный полицейский и хотел украсть там ценные вещи. Но дома наткнулся на самого хозяина, которого хотел убить ножом. По обнародованной информации, грабитель жестко сколол полицейского холодным оружием — нанес 14 тяжелых повреждений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!