Накануне, 25 декабря, произошел сбой в работе подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Как сообщила финская энергетическая компания Fingrid, связь на кабеле была прервана в 12:26 по местному времени. Причины неисправности пока не установлены, начато расследование, пишет BILD.

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Глава Fingrid Арто Пахкин заявил финскому телеканалу Yle, что версия саботажа не исключается: "Мы тщательно изучаем инцидент и предоставим дополнительную информацию, как только будут установлены причины".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что власти остаются начеку даже в праздничные дни. Он заверил, что инцидент не повлиял на финских потребителей.

EstLink 2 был введён в эксплуатацию в 2014 году. Его основная задача — обеспечить стабильность энергоснабжения за счёт интеграции электрических сетей балтийских и скандинавских стран.

Этот случай произошел на фоне недавних инцидентов в Балтийском море. Так, в ноябре в шведских водах были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля. Тогда подозрения пали на китайское судно "Yi Peng 3", которое находилось в районе повреждений в момент происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ноябре в Балтийском море были повреждены два подводных коммуникационных кабеля: между Финляндией и Германией; между Швецией и Литвой. Это было внешнее влияние. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о диверсии.

"Считаю, что Россия осуществляет диверсии против стран НАТО с целью проверки реакции. Пока это можно воспринимать как подготовку к великой войне. Ранее говорил, что при нынешнем положении дел через 4-6 лет россия и союзники России будут способны атаковать страны Балтии", – отметил Коваленко.