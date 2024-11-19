ЦПД: Россия могла повредить подводные кабели между странами Европы

В Балтийском море повреждены два подводных коммуникационных кабеля: между Финляндией и Германией; между Швецией и Литвой. Это было внешнее влияние. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о диверсии.

"Считаю, что Россия осуществляет диверсии против стран НАТО с целью проверки реакции. Пока это можно воспринимать как подготовку к великой войне. Ранее говорил, что при нынешнем положении дел через 4-6 лет россия и союзники России будут способны атаковать страны Балтии", – отметил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России грозят уничтожить все человечество

О неподтвержденном решении по ударам "вглубь России" и утвержденном диктатором России решении по ядерной политике России высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он выдал новую партию бреда в продолжение утверждения ядерной доктрины, которую утвердил их диктатор Путин.

"1. Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более, что попытки их применения в нашей стране уже были.

2. Не столь важно, сколько их у противника сегодня. Как и то, что их применение, по мнению врагов, должно иметь не только военный, но и информационный эффект.

3. Не столь важно, что эти ракеты не смогут внести существенный вклад в военные действия врага.

4. Не столь важно, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создает такую эскалацию конфликта, с которой придется разбираться уже команде Трампа.

5. Важно одно – то, о чем сказал Глава Российского государства 12.09. И как результат — сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса таким образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII .

Может, старик Байден действительно решил хорошо уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", – пригрозил Медведев.