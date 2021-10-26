Беременная в 11: полиция сообщила новые подробности изнасилования девочки из Закарпатской области

В Закарпатской области полицейские проводят расследование по факту изнасилования 11-летней несовершеннолетней жительницы области, что привело к ее беременности. Об этом сообщает УНИАН, который получил комментарий руководителя пресс-службы ГУ Нацполиции Анны Дан.

В Украине еще не было такой молодой роженицы (фото из открытых источников)

Она сообщила, что внесена соответствующая информация в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ч. 4 ст. 152 – изнасилование УКУ.

По словам пресс-секретаря Нацполиции, действия, которые совершили в отношении гражданки, еще не имеющей четырнадцати лет, независимо от того было ли ее добровольное согласие, наказываются тюремным заключением на немалый срок. От десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские будут проверять все версии произошедшего.

Важно, что в Закарпатской области журналисты разыскали юную будущую маму. Беременной жительнице, которая живет в Береговской общине, всего 11 лет. Девочка-подросток станет мамой в конце ноября или начале декабря.

Об этом написал в социальных сетях журналист из Берегово Михаил Папиш, назвавший эту ситуацию сенсационной.

Хорошенькая юная мама-цыганочка, по выражению закарпатского представителя медиа, что раздобыл эту сенсацию анонимно в местной больнице, которой только исполнилось 11 лет, еще сама ребенок. А ей уже скоро рожать. Журналист желает ей здоровья и желает здоровья новорожденному. Еще он написал, что все желающие могут подарить ей детские игрушки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатской области семья попала в смертельное ДТП .

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