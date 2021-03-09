Барбул подал иск против СМИ и провайдеров

Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева расследуют уголовное производство №12020100060003326, ведомость о котором внесена в ЕРДР 04.12.2020 года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ККУ. Потерпевшим в данном уголовном производстве является Барбул Павел Алексеевич. Об этом говорится в исковом заявлении Адвокатского объединения "Правовой Альянс (Киев)", сотрудник которого Марина Мкртычева представляет интересы Павла Барбула.

Фото из открытых источников

Экс-директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" Барбул, по данным "Апострофа", может быть причастен к растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн. Дело находится в Высшем антикоррупционном суде.

Публикации в СМИ о расследовании, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и правоохранительные органы, вызвали резонанс. После чего следователи Национальной полиции открыли уголовное производство и представители Барбула подали в суд иски на 50 тыс. грн на ряд СМИ: "Апостроф", "ГолосUA", "Главком" и другие сайты. Также иски поданы на интернет-провайдеров "Интернет Инвест" и "Хостинг Украина", где размещены некоторые из этих сайтов. Параллельно экс-чиновник подал в суд иски, в которых настаивает на необходимости "возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением".





В иске, в частности, говорится, что содержание этих материалов "ставит под сомнение соблюдение Барбулом П.А. законодательства Украины и его нравственных качеств, искажает его деловую репутацию, формирует негативное общественное мнение о Барбуле П.А., разрушает его положительный имидж и репутацию, поэтому является нарушающими право Барбула П.А. на уважение его чести, достоинства и деловой репутации, что является нарушением неприкосновенности частной жизни".

Таким образом, Барбул и его адвокат, ссылаясь на Конституцию и законы Украины, требуют запретить публиковать информацию о бывшем чиновнике, в том числе — о его имуществе, доходах, связях и т.д.

В публикациях СМИ, которые экс-чиновник требует удалить, в частности упоминаются его бизнес-партнеры по биотехнологическому проекту ADAM — бывший руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов (по данным "Зик.Юа" может быть причастен к хищению) и экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак. По данным журналистов, изначально основателем ADAMа выступила компания Владимира Усова Kwambio, в которую несколькими годами ранее инвестировал $500 тыс. венчурный фонд Impulse VC, где одним из партнеров является приближенный к Кремлю российский миллиардер Роман Абрамович. Об этом ранее Facebook заявлял и адвокат Маси Найем.

Также Барбул требует запретить публикацию "Апострофа" "На имущество Барбула и других фигурантов уголовного дела о растрате средств "Спецтехноэкспорта" наложен арест – ГПУ", в которой дан официальный ответ ведомства на запрос издания от 8 декабря 2020-го.

Медиаюристы констатируют, что данное дело напоминает недавнюю ситуацию, когда сотрудники Национальной полиции пытались через суд заблокировать украинцам доступ к 426-ти сайтам.

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