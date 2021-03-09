Барбул подал иск против СМИ и провайдеров

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Станислав Молчанов
Следователи
Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева расследуют уголовное
производство №12020100060003326, ведомость о котором внесена в ЕРДР 04.12.2020
года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
182 ККУ. Потерпевшим в данном уголовном производстве является Барбул Павел
Алексеевич. Об этом говорится в исковом заявлении
Адвокатского объединения "Правовой Альянс (Киев)", сотрудник которого
Марина Мкртычева представляет интересы Павла Барбула.
Фото из открытых источников
Экс-директор ГП ГХВП
"Спецтехноэкспорт" Барбул, по данным "Апострофа", может быть причастен к растрате
средств ГП в размере 55,5 млн грн. Дело находится в Высшем антикоррупционном
суде.
Публикации в СМИ о расследовании, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и правоохранительные органы, вызвали резонанс. После чего следователи Национальной полиции открыли уголовное производство и представители Барбула подали в суд иски на 50 тыс. грн на ряд СМИ: "Апостроф", "ГолосUA", "Главком" и другие сайты. Также иски поданы на интернет-провайдеров "Интернет Инвест" и "Хостинг Украина", где размещены некоторые из этих сайтов. Параллельно экс-чиновник подал в суд иски, в которых настаивает на необходимости "возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением".
В иске, в частности,
говорится, что содержание этих материалов "ставит под сомнение соблюдение
Барбулом П.А. законодательства Украины и его нравственных качеств, искажает его
деловую репутацию, формирует негативное общественное мнение о Барбуле П.А.,
разрушает его положительный имидж и репутацию, поэтому является нарушающими
право Барбула П.А. на уважение его чести, достоинства и деловой репутации, что
является нарушением неприкосновенности частной жизни".
Таким образом, Барбул и его адвокат, ссылаясь на Конституцию и законы Украины, требуют запретить публиковать информацию о бывшем чиновнике, в том числе — о его имуществе, доходах, связях и т.д.
В публикациях
СМИ, которые экс-чиновник требует удалить, в частности упоминаются его бизнес-партнеры по биотехнологическому проекту ADAM — бывший
руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов (по данным "Зик.Юа"
может быть причастен к хищению) и экс-заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по
внешнеэкономической деятельности Денис Гурак. По данным журналистов, изначально
основателем ADAMа выступила компания Владимира Усова Kwambio, в которую
несколькими годами ранее инвестировал $500 тыс. венчурный фонд Impulse VC, где одним из партнеров является приближенный к Кремлю российский
миллиардер Роман Абрамович. Об этом ранее Facebook заявлял и адвокат Маси Найем.
Также Барбул
требует запретить публикацию "Апострофа" "На имущество Барбула и других фигурантов уголовного дела о растрате средств "Спецтехноэкспорта"
наложен арест – ГПУ", в которой дан официальный ответ ведомства на запрос
издания от 8 декабря 2020-го.
Медиаюристы констатируют, что данное дело напоминает недавнюю ситуацию, когда сотрудники Национальной полиции пытались через суд заблокировать украинцам доступ к 426-ти сайтам.
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