"Баланда": в Закарпатской области отец показал, чем кормят школьников (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В Закарпатской области отец школьника показал пищу школьников. Мужчина возмутился, что детей в школе кормят ужасной едой, которую сами школьники называют "баландой". Соответствующе сообщение на своей странице в Facebook, сделал Ромоло Менис.
Родители жалуются на питание в школе города Виноградова (фото из открытых источников)
Инцидент произошел в школе №1, что в городе Виноградов Закарпатской области. Увиденное в тарелках школьника шокировало мужчину и он хотел пообщаться с руководителями заведения, но не смог этого сделать, потому что его просто не пустили.
Мужчина сообщил, что меню детей состояло из супа, каши, пряничков и чая. Также он поинтересовался, а что по поводу этого думают родители.
На опубликованных кадрах отчетливо видно, что в тарелках учеников еда не совсем аппетитная. Борщ бледного цвета, а каша вообще расплывается по тарелке.
В комментариях под видео и фото люди возмутились таким питанием детей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что волынской спортсменке отказали в финансировании , поскольку ее отец не перетягивал канат на день села.
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