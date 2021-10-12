"Баланда": в Закарпатской области отец показал, чем кормят школьников (ВИДЕО)

В Закарпатской области отец школьника показал пищу школьников. Мужчина возмутился, что детей в школе кормят ужасной едой, которую сами школьники называют "баландой". Соответствующе сообщение на своей странице в Facebook, сделал Ромоло Менис.

Родители жалуются на питание в школе города Виноградова (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в школе №1, что в городе Виноградов Закарпатской области. Увиденное в тарелках школьника шокировало мужчину и он хотел пообщаться с руководителями заведения, но не смог этого сделать, потому что его просто не пустили.

Мужчина сообщил, что меню детей состояло из супа, каши, пряничков и чая. Также он поинтересовался, а что по поводу этого думают родители.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, что в тарелках учеников еда не совсем аппетитная. Борщ бледного цвета, а каша вообще расплывается по тарелке. В комментариях под видео и фото люди возмутились таким питанием детей. "Ощущение, что помои ... извините за выражение. Однозначно", "Еще хуже, чем на" ЗОНЕ "!" ЗОНУ ", хоть" Воры ", или" Авторитеты ", кормят, а здесь ничего от власти не дождешься", "Теперь понимаю чего сын просит больше денег и ест 2 -3 булочки "," Это ужас, а не вкусно пишите жалобу в прокуратуру пусть проведут расследование и в Виноградовский сельский совет. А также обратитесь к директору ЗОШ N1 Это она должна контролировать "," нельзя обвинять кого-то одного, потому что у всех найдется свое оправдание: у чиновников и предпринимателя, выигравшего тендер — недофинансирование, у директора — тендер, у работников столовой — ДСТУ и меню. Но многие из нас знают, что даже при небольшом выборе продуктов можно приготовить вкусно и лучше на вид, чем "это" на фото. Было бы желание ... Поэтому надо об этом говорить, выяснять, писать жалобы, проводить расследования в конце ", — пишут шокированные люди. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что волынской спортсменке отказали в финансировании , поскольку ее отец не перетягивал канат на день села.



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