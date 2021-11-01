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Автомобиль крушил машины на встречной полосе: в Ровно произошло тройное ДТП

Кадры тройного ДТП сняли камеры наблюдения

1 ноября 2021, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В этот понедельник, в областном центре Ровенщины имела место тройная автотроща, в которой столкнулись три легковых авто. Шестеро жителей региона получили разные повреждения. Кадры запечатлела одна из камер наблюдения. Об этом сообщает ТСН.

Автомобиль крушил машины на встречной полосе: в Ровно произошло тройное ДТП

В Ровно произошло тройное ДТП (скриншот )

В аварии замечены две иномарки и отечественная скромная – "Таврия". Один автомобиль оказался на отбойнике, другой, совершенно разбитый, залетел на обочину, третий – был среди автотрассы.

Как рассказывают свидетели автотрощи, в одной из легковушек находилась мама с тремя малышами. Все они получили нетяжелые повреждения и были шокированы. У водителя и его знакомого с другой легковушки были закрытые травмы головы. В третьей машине водитель ехал сам, он тоже тяжело не пострадал.

Приехавшие на место автопроисшествия полицейские выясняют все обстоятельства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Не тормозил, а только увеличивал скорость" . В Ровенской области произошло ДТП с участием народного избранника. Об этом сообщает ТСН. Известно, что 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике фирмы "Mercedes" целенаправленно сбил скутер, на котором передвигались две девушки, жительницы с. Миляш. В результате ДТП 20-летняя девушка-водитель погибла на месте, вторую 15-летнюю пострадавшую с множественными травмами доставили в медицинское учреждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Также она утверждает, что от мужчины сильно пахло алкоголем и он практически не держался на ногах. "Увидели, что он вылетел на "встречу", девушки испугались и хотели его объехать, но он задел их..." — рассказывает очевидец ДТП Анатолий.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/troschiv-avtomobili-na-zustrichniy-smuzi-potriynu-dtp-u-rivnomu-zafiksuvali-kameri-sposterezhennya-1899799.html
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Обсуждения

Василий

сегодня, 00:13

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН,не зависимо от возраста.Жаль молодых девчат и их родствеников. В УКРАИНЕ нужна смертная казнь как в КИТАЕ.

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