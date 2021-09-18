Автокатастрофа в Николаеве: 15-летний парень насмерть сбил ребенка

В Николаеве под колеса машины, которой, по предварительной информации, управлял подросток, попала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области.

В Николаеве подросток насмерть сбил 11-летнюю девочку. Фото из открытых источников

Сообщается, что у дома № 20 по ул. Степной ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время по дороге проезжала Славута, которой управлял 15-летний парень. Не успев затормозить, автомобиль сбил девочку. После случившегося машина скрылась с места преступления.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Медики боролись за жизнь девочки, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По дороге в больницу ребенок умер.

В 11 километрах от места дорожно-транспортного происшествия был обнаружен тот самый автомобиль, который сбил ребенка. На транспортном средстве были повреждения, характерные для ДТП. Вскоре правоохранители установили личности всех, кто присутствовал в машине в момент случившегося происшествия. Предварительно, за рулем находился 15-летний парень.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, которые помогут установить все подробности происшествия.

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