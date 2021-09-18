logo
Русский Українська

BTC/USD

48133.31

ETH/USD

3429.63

LTC/USD

180.74

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Автокатастрофа в Николаеве: 15-летний парень насмерть сбил ребенка
commentss НОВОСТИ Все новости

Автокатастрофа в Николаеве: 15-летний парень насмерть сбил ребенка

Девочка умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу

сегодня, 21:20
Автор:

Денис Подставной

В Николаеве под колеса машины, которой, по предварительной информации, управлял подросток, попала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Николаевской области.

Автокатастрофа в Николаеве: 15-летний парень насмерть сбил ребенка

В Николаеве подросток насмерть сбил 11-летнюю девочку. Фото из открытых источников

Сообщается, что у дома № 20 по ул. Степной ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время по дороге проезжала Славута, которой управлял 15-летний парень. Не успев затормозить, автомобиль сбил девочку. После случившегося машина скрылась с места преступления. 

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Медики боролись за жизнь девочки, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По дороге в больницу ребенок умер. 

В 11 километрах от места дорожно-транспортного происшествия был обнаружен тот самый автомобиль, который сбил ребенка. На транспортном средстве были повреждения, характерные для ДТП. Вскоре правоохранители установили личности всех, кто присутствовал в машине в момент случившегося происшествия. Предварительно, за рулем находился 15-летний парень. 

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, которые помогут установить все подробности происшествия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что во Франции школьный автобус попал в серьезное ДТП. Всего в авто находилось 48 человек (47 учеников и один водитель). Двое из десятков пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Польше украинцы погибли в ДТП. Все погибшие работали в одной из строительных фирм. Подробнее читайте в нашей статье



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/pravooxoronczi-rozshukali-slavutu-ta-vstanovlyuyut-xto-same-perebuvav-za-jiji-kermom-pid-chas-smertelnoji-dtp-u-mikolajevi/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ