Австрия выступила за введение в эксплуатацию "Северного потока-2":что стоит за таким заявлением

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил за скорейшее введение нового газопровода "Северный поток-2", которым голубое топливо будут качать в европейские страны, минуя нашу страну, в эксплуатацию в ситуации, когда европейское напряжение зашкаливает в налаживании отношений с РФ. Об этом сообщает немецкое медиа Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В стране выступают за эксплуатацию этого трубопровода (фото из открытых источников)

Австрийское должностное лицо инициировало обращение в Совет министров иностранных дел Европейского Союза отметив, что новый трубопровод "Северный поток-2" нужно чем быстрее вводить в эксплуатацию. Дипломат отметил, что считает "ошибкой" неоднократно подвергать сомнению эксплуатацию трубопровода, учитывая недавние напряженные отношения стран Евросоюза с Россией из-за конфликта в Украине.

По словам Шалленберга, проект уже завершен, теперь нам нужно его использовать.

Таким образом, руководитель австрийского дипломатического министерства прореагировал на критическое выражение главы немецкого МИД Анналены Бербок, раскритиковавшей скорейшее введение в работу нового газопровода только потому, что этот проект не отвечает требованиям энергетических законов ЕС. Она даже высказалась, что в случае вооруженной агрессии РФ на территорию нашей страны, "Северный поток-2" могут быть отсоединены.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии рассказали, почему прекратили сертификацию "Северного потока-2". Приостановлена сертификация нового газопровода "Северный поток-2", причина этого решения — построенный газопровод идет в разрез с соответствием норм стран Евросообщества. И комплекс других вопросов, связанных с его сооружением.

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