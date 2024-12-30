Авиакатастрофа в Южной Корее: какое решение приняли власти страны

В Южной Корее произошла самая смертоносная авиакатастрофа в истории страны. После случившегося будет проведено проверку всей системы авиаперевозок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото: из открытых источников

Информагенство отмечает, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всей системы работы авиакомпаний страны. Она начнется сразу после завершения восстановительных работ, которые проводят в результате крушения самолета Jeju Air.

Так, на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий в Сеуле Чхве Сан Мок заявил, что сейчас главным приоритетом является выявление жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших, на что нельзя жалеть никаких ресурсов.

"Еще до того, как будут опубликованы окончательные результаты, мы просим должностных лиц открыто раскрыть ход расследования несчастного случая и незамедлительно проинформировать семьи погибших. После завершения ликвидации последствий аварии Министерству транспорта поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушных судов для недопущения повторения авиакатастроф", — сказал он.

Отметим, 29 декабря, самолет Jeju Air прибыл из Бангкока (Таиланд) и пытался совершить посадку в аэропорту Муан на юге Южной Кореи. Однако при посадке авиалайнер приземлился на брюхо и выкатился за пределы взлетно-посалочной полосы. Таким образом самолет врезался в стену и взорвался.

В результате авиакатастрофы погибли 179 человек из 181, кто присутствовал на борту. Выжили лишь двое членов экипажа, которые в настоящее время проходят лечение от полученных травм.

По словам пожарных, следователи изучают версии столкновения с птицами и погодные условия, как возможные факторы крушения. В то же время эксперты говорят, что остается много вопросов. В частности, почему самолет летел так быстро и почему его шасси не были выпущены, когда он начал скользить по взлетно-посадочной полосе и по итогу врезался.

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