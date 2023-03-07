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Авиакатастрофа в Италии: в воздухе столкнулись два самолета

В небе близ Рима столкнулись два самолета. Пилоты обоих истребителей погибли.

сегодня, 15:55
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Автор:

Slava Kot

7 марта около 11 часов утра произошла трагедия в итальянском муниципалитете Гвидония близ Рима. В воздухе столкнулись два самолета, пилоты погибли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter премьер-министра Италии Джорджии Мэлони.

Авиакатастрофа в Италии: в воздухе столкнулись два самолета

В Италии возникла авиакатастрофа. Фото из открытых источников

В настоящее время и известно, что авария произошла с военными самолетами, предназначенными для тренировочных полетов. Во время полетов оба самолета столкнулись, а пилоты не смогли катапультироваться и погибли. Один истребитель упал в поле, в то время как другой самолет разбился недалеко от населённых домов.


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На гибель итальянских пилотов отреагировала премьер страны Джорджия Мэлони.

"Гибель двух пилотов ВВС, погибших в авиакатастрофе в Гвидонии, наполняет нас грустью. От имени правительства я выражаю глубокие соболезнования их семьям, коллегам и ВВС. Наши молитвы только о них", — написала в Twitter Джорджия Мэлони.

По предварительной информации, самолеты столкнулись крыльями, когда выполняли совместные маневры в воздухе. В учениях участвовало четыре истребителя, два разбились, остальные два удачно совершили посадку на местном аэродроме. Кроме гибели двух пилотов ВВС Италии, информация о пострадавших или погибших гражданских не поступала. Спасательные и медицинские службы работают на территории для поиска пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно имя 14-летней украинской беженцы, чье тело обнаружили на пляже в Англии.

Также "Комментарии" писали о том, что ожидать в будущем в боях за Бахмут: чья армия получит преимущество в войне.



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Источник: https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1633078143115296768
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