Аварийная посадка в Тбилиси: что произошло с авиалайнером, на борту которого находилось почти две сотни пассажиров

Самолет известной авиакомпании Georgian Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Самолет два часа пролетал над Тбилиси для слива топлива. По словам специалистов, это необходимо для безопасной посадки самолета. Об этом сообщает грузинский телеканал "Формула".

Аварийная посадка в Тбилиси, скриншот с видео

Авиалайнер совершал рейс из Тбилиси в Вену. После взлета экипаж принял решение об аварийной посадке. Возникла техническая проблема во время полета из Тбилиси в Вену, благополучно приземлился в Тбилиси. Как выяснилось, проблема заключалась в неисправности шасси, из-за чего пилот решил повернуть назад. На борту самолета находилось около 180 пассажиров. По предварительным данным, в результате аварийной посадки никто не пострадал. В момент приземления на взлетно-посадочной полосе находились сотрудники спасательных служб, полиции и бригады скорой помощи.

В Georgian Airways пока не прокомментировали аварийную посадку своего самолета в аэропорту Тбилиси.

В этот момент из самолета высаживаются пассажиры. Все они чувствуют себя хорошо.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24. Инцидент произошел, когда борт совершал перелет на авиремонтное предприятие, на котором он должен был пройти плановый ремонт. Самолет упал в лесистой местности. Сообщается, что пилоты сумели катапультироваться и им на помощь был направлен вертолет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России во время тренировочного полета упал военно-транспортный самолет. На его борту находилось трое членов экипажа. Летательный аппарат рухнул в лесополосе неподалёку от аэродрома. В результате происшествия летчики погибли. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. В Сети появилось видео, на котором запечатлена авиакатастрофа. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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