Авария на ТЭС в Энерогодаре - снова со светом, но пока без воды

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Ольга Чародий
По состоянию на сейчас почти у ста процентов жилых домов
Энергодара снова работает свет, и освещение у жителей города
работает бесперебойно.
Об этом на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов.
Энергодар (фото из открытых источников)
Как объяснил глава города, две электроподстанции
"Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса
после отключения, еще одну подстанцию запустили чуть позже. Для того,
чтобы восстановить электроснабжение,
пришлось делать аварийное переподключение. В городе восстановили
электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС.
Как рассказал
генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в эфире
"Украина 24", Запорожская ТЭС
полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции
"Луч", но крупных аварий удалось избежать.
По его словам данная внештатная ситуация действительно
привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергетики
работают и электроснабжение в большинстве отключенных пунктов восстановлен.
Напомним, На Запорожской ТЭС около 19:30 произошла авария, прогремел взрыв, в Энергодаре и Днепропрудном пропали свет и вода. Мэр Энергодара в своем Facebook написал, что инфомации о том, что стало причиной аварии, пока нет. Он заверил жителей, что Запорожская АЭС исправна и работает в штатном режиме, а энергоснабжение понемногу восстанавливается. "Просто все блоки внезапно "сели на ноль", — говорит мэр города. Местные жители сообщают, что над городом — пыль, дым и гарь, пропадал интернет. Очевидцы уверяют, что на ТЭС есть жертвы, и ходили слухи о том, что город будут эвакуировать.
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