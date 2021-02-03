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Авария на ТЭС в Энерогодаре - снова со светом, но пока без воды

Две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже.

сегодня, 23:20
Автор:

Ольга Чародий

По состоянию на сейчас почти у ста процентов жилых домов Энергодара снова работает свет, и освещение у жителей города работает бесперебойно. Об этом на странице в Facebook написал мэр города Дмитрий Орлов.

Авария на ТЭС в Энерогодаре - снова со светом, но пока без воды

Энергодар (фото из открытых источников)

Как объяснил глава города, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили чуть позже. Для того, чтобы  восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение. В городе восстановили электроснабжение после аварии на Запорожской ТЭС.

Как  рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в эфире "Украина 24",  Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", но крупных аварий удалось избежать.

По его словам данная внештатная ситуация действительно привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергетики работают и электроснабжение в большинстве отключенных пунктов восстановлен.

 Напомним, На Запорожской ТЭС около 19:30 произошла авария, прогремел взрыв, в Энергодаре и Днепропрудном пропали свет и водаМэр Энергодара в своем Facebook написал, что инфомации о том, что стало причиной аварии, пока нет.  Он заверил жителей, что Запорожская АЭС исправна и работает в штатном режиме, а энергоснабжение понемногу восстанавливается. "Просто все блоки внезапно "сели на ноль", — говорит мэр города. Местные жители сообщают, что над городом — пыль, дым и гарь, пропадал интернет. Очевидцы уверяют, что на ТЭС есть жертвы, и ходили слухи о том, что город будут эвакуировать.


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Источник: https://www.segodnya.ua/
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