Авария на ТЭС в Энерогодаре - в городе погас свет и пропала вода

На Запорожской ТЭС около 19:30 произоша авария, прогремел взрыв, в Энергодаре и Днепропрудном пропали свет и вода. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Насколько серьезная ситуация никто не объясняют, в сторону ТЭС едут несколько пожарных машин.

Энергодар. Фото: Легитимный

"Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно — никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена", — пишет депутат городского совета Энергодара Анатолий Анохин в своем Facebook.

Мэр Энергодара в своем Facebook написал, что инфомации о том, что стало причиной аварии, пока нет. Он заверил жителей, что Запорожская АЭС исправна и работает в штатном режиме, а энергоснабжение понемногу восстанавливается.

"Просто все блоки внезапно "сели на ноль", — говорит мэр города.

Местные жители сообщают, что над городом — пыль, дым и гарь, пропадал интернет. Очевидцы уверяют, что на ТЭС есть жертвы, и ходили слухи о том, что город будут эвакуировать.

"Воды в Энергодаре нет, в магазинах толпы народу скупают воду", — пишут подписчики Telegram-канала "Легитимный".

Первая информация о взрыве была разослана в анонимные Telegram-каналы в первые минуты после ЧП неизвестными с фото и короткой информацией, которую отказались подтверждать в силовых структурах Энергодара, назвав вбросом.

Запорожская ТЭС — самая крупная тепловая электростанция Украины, расположена в городе Энергодар, на левобережье Каховского водохранилища. Входит в структуру ДТЭК "Днепроэнерго", принадлежащую Ринату Ахметову.

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