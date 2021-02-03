В центре Одессы за сутки рухнуло два дома

В центре Одессы за сутки обрушились два дома на соседних улицах. Оба были в аварийном состоянии и давно нуждались в решительных действиях властей. Об инцидентах передает региональной телеканал OdessaLive.

В Одессе рухнул дом. Фото: ТСН

Дом, который обрушился вчера на Польском спуске в Одессе, был жилым, в нем на втором этаже жила семья из 5 человек. В здании ночью обрушился лестничный марш и стены, люди оказались заблокированными на втором этаже. ДНС прибыли только утром, и освобождали жителей через окна и балкон. Дом был признан аварийным еще в 1996 году, но местные власти не торопилась решить эту проблему, или хотя бы предоставить людям другое жилье. По данным телеканала, одна квартира была приватизирована, другие помещения выделялись работникам жилищно-коммунльных служб в качестве служебного жилья. Летом на стене дома появилась огромная трещина, которая ежедневно увеличивалась, после этого в нем отключили свет, газ и воду, и почти все жители покинули свои квартиры по собственной инициативе.

"Послышался треск, я проснулась, и увидела, что кирпичи уже смещаются вниз, я разбудила сына, а через минут 5 все завалилось, мы успели убежать в комнату", — рассказывает владелица квартиры.

Коммунальные службы сообщили, что как раз вчера должна была состояться комиссия и решить, что делать с домом и его обитателями, но дом ее не дождался. Местные власти предложили семье и работникам жилищно-коммунальных служб, которые жили в доме, временное жилье в детском лагере — одну комнату на пятерых.

Не прошло и суток, как на соседней улице — Деволановский спуск — рухнул еще один старый дом. Официально он был расселен, но нелегально там проживали бездомные. Они успели выбежать из дома буквально за минуту до того, как здание превратилось в груду кирпича. Этот дом находился в частной собственности и уже давно был признан аварийным. По словам коммунальных служб, владелец неоднократно получал соответствующие сообщения, но не реагировал. В результате обрушения оказался заблокированным и сильно поврежденным недавно отреставрированный ансамбль из белых лестницы с моста Коцебу, которые называют "Инстаграмным", ведь местные жители часто устраивают на них фотосессии. Теперь на них лежат огромные каменные плиты и куски кирпича.

Заместитель городского главы Одессы говорит, что ремонтировать такие дома смысла нет, ведь они очень старые:

"Дома здесь аварийные и на самом деле мы хорошо понимаем, что делать какую-то реконструкцию или капитальный ремонт здесь не имеет смысла", — говорит чиновник.

Жители соседних домов добавляют, что в этом районе все здания в таком ужасном состоянии, и когда развалится их дом — вопрос может быть года, а может и часа.

Ранее "Комментарии" уже сообщали о рушащихся домах в Одессе, один из них рухнул в апреле.







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